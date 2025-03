Nove carine: trgovinska vojna se poglablja, borzni indeksi potonili

Trgovinska vojna med Kanado in ZDA se še poglablja. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da bo zvišal carine na uvoz kanadskega aluminija in jekla v ZDA s prvotnih 25 na 50 odstotkov. Ukrep naj bi začel veljati že jutri.

Trump je nove ukrepe napovedal po tem, ko je premier kanadske province Ontario Doug Ford na včerajšnji novinarski konferenci napovedal 25-odstotno takso za elektriko, ki jo provinca izvaža v ZDA. Ukrep bo prizadel približno 1,5 milijona gospodinjstev in podjetij v treh ameriških zveznih državah, in sicer New York, Michigan in Minnesota. "Carine predsednika Trumpa so katastrofa za ameriško gospodarstvo. Ameriškim družinam in podjetjem dražijo življenje," je dejal Ford. V primeru, da bi ZDA zaostrile razmere, je napovedal, da bo Američanom v celoti izklopil elektriko.