Nove eksplozije v Libanonu, tokrat naj bi eksplodirali radijski sprejemniki

Libanonska državna tiskovna agencija NNA poroča, da so v novih eksplozijah po prvih informacijah umrli najmanj trije ljudje v kraju Sohmar. Več kot sto ljudi pa je ranjenih, številni naj bi utrpeli poškodbe trebušne votline in rok.

V več mestih v Libanonu so znova odjeknile eksplozije. Po poročanju britanskega Guardiana so bile tokrat tarče radijski sprejemniki oziroma t.i. walkie-talkie naprave, ki jih uporablja Hezbolah. Eksplozije naj bi bile manjše, podobne včerajšnjim, je za časnik potrdil vir iz Hezbolaha.

Eksplozije so med drugim odjeknile med pogrebom včerajšnjih žrtev eksplozij v Dahiehu, južnem predmestju Bejruta, kjer se je zbrala velika množica ljudi. Nekateri so začeli bežati, slišati je bilo krike in izbruhnil je kaos, poroča britanski BBC .

O novih eksplozijah poročajo tudi krajih Nabatieh, Tire in Saida na jugu Libanona.

Na terenu je več reševalnih vozil. Nekaj ranjencev so odpeljali v bolnišnice v Bejrutu in Baalbeku.

Po prvih informacijah naj bi bilo 15 do 20 eksplozij v predmestju Bejruta in še okoli 15 do 20 eksplozij na jugu Libanona, poroča CNN.

Hezbolah radijskih sprejemnikov ne uporablja tako pogosto kot pozivnike, ki so eksplodirali v torek. Uporabljajo jih predvsem ljudje, ki skrbijo za obvladovanje množic na pogrebih in protestih, poroča CNN.

Nove eksplozije so se zgodile dan po obsežnem napadu, v katerem so eksplodirali pozivniki, ki so jih večinoma uporabljali pripadniki Hezbolaha in v katerem je umrlo 12 ljudi, skoraj 3000 pa jih je bilo ranjenih. Za napadom naj bi stala izraelska tajna služba Mosad.