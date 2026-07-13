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Eskalacija na Bližnjem vzhodu: ZDA in Iran nadaljujeta z napadi

Washington, 13. 07. 2026 07.48 pred 5 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Napadi na mejne prehode na severu Kuvajta

Ameriška vojska je ponoči izvedla nov val napadov na Iran, potem ko so se spopadi zaradi razmer v Hormuški ožini znova zaostrili. Iran se je odzval s povračilnimi napadi na ameriške vojaške cilje in baze v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu.

Ameriško centralno poveljstvo (Centcom) je danes sporočilo, da je vojska zaključila zadnji val napadov na številne iranske cilje, ki se je začel v nedeljo zvečer po srednjeevropskem času, potem ko je že v noči na nedeljo izvedla približno 140 napadov na iranske cilje.

Po navedbah ameriških predstavnikov so bili napadi usmerjeni v zmanjšanje iranskih zmogljivosti za napade na tovorne ladje.

Katarska vojska prestregal raketo
Katarska vojska prestregal raketo
FOTO: AP

Napad na tovorno ladjo v Hormuški ožini

Do nove eskalacije je prišlo po iranskem napadu na tovorno ladjo v Hormuški ožini, ki je zagorela, posadka pa jo je morala zapustiti. Iranska revolucionarna garda je nato sporočila, da bo Hormuška ožina do nadaljnjega in do konca ameriškega vmešavanja v regiji zaprta za plovbo.

Centcom je navedbe zavrnil in poudaril, da je ožina odprta za vse ladje, ki zakonito plujejo skozi območje, ameriške sile pa zagotavljajo svobodo plovbe.

Povračilni napadi na ameriške vojaške cilje in baze

Iran je v nedeljo zvečer poročal o ameriških napadih na otoka Kešm in Farur v Perzijskem zalivu. Po navedbah iranskih medijev je bil na Farurju ubit telekomunikacijski delavec, dva človeka pa sta bila ranjena. Eksplozije so odmevale tudi v Bandar Abasu, Siriku, Jasku in provinci Huzestan.

Iranska revolucionarna garda je danes sporočila, da je izvedla povračilne napade na ameriške vojaške cilje in baze v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu.

Iz Kuvajta poročajo, da so bili v iranskem napadu poškodovani trije mejni prehodi na severu države, tarča brezpilotnega letalnika pa je bila tudi naftna ploščad na morju, kjer je bila ena oseba ranjena. Sirene in eksplozije so odjeknile tudi v Katarju, Združenih arabskih emiratih in Bahrajnu, Jordanija pa je sporočila, da so na njeno ozemlje padle tri iranske rakete.

Napadi na mejne prehode na severu Kuvajta
Napadi na mejne prehode na severu Kuvajta
FOTO: Profimedia

Iransko zunanje ministrstvo je ameriške napade označilo za vzrok ponovne nestabilnosti v Hormuški ožini in ocenilo, da so ZDA izničile prizadevanja za obnovitev miru v regiji.

Hormuška ožina velja za eno najpomembnejših svetovnih pomorskih poti, saj prek nje poteka približno petina svetovne trgovine z nafto. Po novih spopadih so se cene nafte ob odprtju azijskih trgov zvišale za več kot 3,5 odstotka, ameriška referenčna nafta WTI pa je presegla 74 dolarjev za sod.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi zaostrovanja razmer in pozval ZDA ter Iran k največji zadržanosti, takojšnji umiritvi razmer in vrnitvi k diplomaciji. Opozoril je, da bi lahko imela vrnitev k obsežnim spopadom katastrofalne posledice za regijo in svetovno gospodarstvo.

Bližnji vzhod ZDA Iran Hormuška ožina konflikt nafta vojna

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