Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Nove evakuacije pri Atenah, ognjeni zublji goltajo Peloponez in Kreto

Ljubljana, 01. 08. 2026 09.50 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Požari v Grčiji

Zaradi številnih gozdnih požarov, ki se ob močnem vetru širijo po več delih države, Grčija ostaja v stanju najvišje pripravljenosti. Najbolj kritično je severozahodno od Aten, kjer so oblasti znova odredile evakuacije. Z ognjenimi zublji se borijo tudi na Peloponezu in Kreti. Nov požar je medtem izbruhnil tudi na jugu Francije.

Grške oblasti so za širšo regijo Aten razglasile najvišjo, rdečo stopnjo požarne ogroženosti. Največji požar divja približno 60 kilometrov severozahodno od prestolnice, kjer se ogenj širi na več kilometrov široki fronti, gost dim pa je viden tudi iz Aten.

Zaradi požara so oblasti danes preventivno evakuirale več naselij. Pri gašenju sodeluje 325 gasilcev, 92 gasilskih vozil, 18 letal in sedem helikopterjev.

Gozdni požar divja tudi na polotoku Peloponez, kjer se gasilci z ognjenimi zublji borijo na 73 lokacijah.

Na Kreti se je stanje od izbruha požara v sredo nekoliko izboljšalo, potem ko je gasilcem uspelo omejiti plamene na jugu otoka. Kljub temu tam ostaja okoli 220 gasilcev, močan veter pa še naprej otežuje gašenje iz zraka in povzroča nove, manjše izbruhe. Oblasti medtem preiskujejo vzrok požara, po poročanju grških medijev, ki jih povzema dpa, obstaja sum, da ga je povzročila poškodovana električna infrastruktura.

Z velikim požarom se spopadajo tudi na jugu Francije. V departmaju Var se je požar med mesti Marseille in Cannes v petek znova razplamtel in se hitro razširil, zaradi česar so oblasti evakuirale približno 2500 ljudi. Ogenj je v nekaj urah uničil okoli tisoč hektarjev površin, pri gašenju sodeluje okoli 720 gasilcev.

Z obsežnimi požari se v zadnjih dneh sicer spopadajo tudi v Španiji in Turčiji. Visoke temperature, suša in močan veter namreč ustvarjajo razmere za vse pogostejše in intenzivnejše požare.

požari grčija francija

'Nihče ni vstopil na celinsko ozemlje', vrnili že več kot 48.000 migrantov

24ur.com Vročinski val, po številnih državah pa boj z ognjem
24ur.com Evropa v plamenih: tisoče evakuiranih, dim viden iz vesolja
24ur.com Ognjeni zublji prebivalce pognali v beg, gori tudi na Rodosu
24ur.com Blizu Aten je izbruhnil velik požar
24ur.com V Franciji zaradi požarov redek pojav neurja, na Kreti poslabšanje razmer
24ur.com Uničujoči požari v Evropi terjali nove smrtne žrtve
24ur.com Požari požirajo jug Italije, v Grčiji se besnenje plamenov umirja
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Đoković presenetil starše: "Svojega otroka nikoli ne bi silil v to"
Zakaj so otroci, rojeni v znamenju leva, tako posebni?
Zakaj so otroci, rojeni v znamenju leva, tako posebni?
Redko staro ime, ki ga danes skoraj ne slišimo več
Redko staro ime, ki ga danes skoraj ne slišimo več
Ljubezen z bratrancem pretresla družino: zvezdnica z njim celo dobila sina
Ljubezen z bratrancem pretresla družino: zvezdnica z njim celo dobila sina
zadovoljna
Portal
Za njuno ljubezen so navijali vsi, zdaj sta se dokončno razšla
Dnevni horoskop: Eno znamenja danes čaka sreča v ljubezni
Dnevni horoskop: Eno znamenja danes čaka sreča v ljubezni
Poletna težava, s katero se sooča skoraj vsaka ženska
Poletna težava, s katero se sooča skoraj vsaka ženska
Poletni čevlji, v katerih se stopala ne potijo
Poletni čevlji, v katerih se stopala ne potijo
vizita
Portal
Vročinski val lahko pusti posledice še tedne: na te znake večina ni pozorna
Pijače, ki dehidracijo poslabšajo: previdno pri izbiri
Pijače, ki dehidracijo poslabšajo: previdno pri izbiri
Velikokrat mislimo, da je to normalno, telo pa nam morda sporoča nekaj drugega
Velikokrat mislimo, da je to normalno, telo pa nam morda sporoča nekaj drugega
Kaj je disociacija? Ko se um odklopi od sebe in okolice
Kaj je disociacija? Ko se um odklopi od sebe in okolice
cekin
Portal
Finančni horoskop za avgust: enemu znamenju se obeta pravo denarno presenečenje
Po smrti staršev odprl predal, ki ga nihče ni pogledal desetletja - to mu je prineslo 110.000 evrov
Po smrti staršev odprl predal, ki ga nihče ni pogledal desetletja - to mu je prineslo 110.000 evrov
Kruta realnost srednjega razreda: tudi dobra plača ni več dovolj za nakup doma
Kruta realnost srednjega razreda: tudi dobra plača ni več dovolj za nakup doma
Vikend trend med zaposlenimi - in ne, to ni lenoba
Vikend trend med zaposlenimi - in ne, to ni lenoba
moskisvet
Portal
Tako je danes videti vroča Yvette iz Alo, Alo
Vas pred spanjem nenadoma strese? Najverjetneje gre za ta pojav
Vas pred spanjem nenadoma strese? Najverjetneje gre za ta pojav
Tako je danes videti mis Slovenije: 'Pa kaj potem, če sem leto starejša'
Tako je danes videti mis Slovenije: 'Pa kaj potem, če sem leto starejša'
Najnevarnejša vožnja z vlakom na svetu? Izkušeni popotnik noč preživel na kupu železove rude
Najnevarnejša vožnja z vlakom na svetu? Izkušeni popotnik noč preživel na kupu železove rude
dominvrt
Portal
Avgust na vrtu: To morate narediti zdaj za bogat jesenski pridelek
Čudoviti svet paličnjakov: Vaši novi tihi hišni prijatelji
Čudoviti svet paličnjakov: Vaši novi tihi hišni prijatelji
Preden vzamete škarje v roke, preverite, katerih rastlin poleti ne smete obrezovati
Preden vzamete škarje v roke, preverite, katerih rastlin poleti ne smete obrezovati
Če imate poln vrt bučk, morate poznati ta preprost trik za shranjevanje
Če imate poln vrt bučk, morate poznati ta preprost trik za shranjevanje
okusno
Portal
Vikend kosilo: 7 poletnih jedi z mletim mesom, ki jih boste z veseljem pripravljali znova
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
Ko temperature presežejo 30 stopinj: 7 sladic brez peke za popolno osvežitev
Ko temperature presežejo 30 stopinj: 7 sladic brez peke za popolno osvežitev
Zamrzovanje paradižnika? Rezultat vas lahko močno preseneti
Zamrzovanje paradižnika? Rezultat vas lahko močno preseneti
voyo
Portal
Moj prijatelj pingvin
IQ 160
IQ 160
Shrek za vedno
Shrek za vedno
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881