Nove evakuacije pri Atenah, ognjeni zublji goltajo Peloponez in Kreto

Zaradi požara so oblasti danes preventivno evakuirale več naselij. Pri gašenju sodeluje 325 gasilcev, 92 gasilskih vozil, 18 letal in sedem helikopterjev.

Grške oblasti so za širšo regijo Aten razglasile najvišjo, rdečo stopnjo požarne ogroženosti. Največji požar divja približno 60 kilometrov severozahodno od prestolnice, kjer se ogenj širi na več kilometrov široki fronti, gost dim pa je viden tudi iz Aten.

Gozdni požar divja tudi na polotoku Peloponez, kjer se gasilci z ognjenimi zublji borijo na 73 lokacijah.

Na Kreti se je stanje od izbruha požara v sredo nekoliko izboljšalo, potem ko je gasilcem uspelo omejiti plamene na jugu otoka. Kljub temu tam ostaja okoli 220 gasilcev, močan veter pa še naprej otežuje gašenje iz zraka in povzroča nove, manjše izbruhe. Oblasti medtem preiskujejo vzrok požara, po poročanju grških medijev, ki jih povzema dpa, obstaja sum, da ga je povzročila poškodovana električna infrastruktura.

Z velikim požarom se spopadajo tudi na jugu Francije. V departmaju Var se je požar med mesti Marseille in Cannes v petek znova razplamtel in se hitro razširil, zaradi česar so oblasti evakuirale približno 2500 ljudi. Ogenj je v nekaj urah uničil okoli tisoč hektarjev površin, pri gašenju sodeluje okoli 720 gasilcev.

Z obsežnimi požari se v zadnjih dneh sicer spopadajo tudi v Španiji in Turčiji. Visoke temperature, suša in močan veter namreč ustvarjajo razmere za vse pogostejše in intenzivnejše požare.