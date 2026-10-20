Nova pravila EU: Lažje povračilo denarja in večja zaščita potnikov

Evropski parlament je danes s 652 glasovi za, dvema proti in osmimi vzdržanimi glasovi potrdil posodobitev pravil za uveljavljanje pravic potnikov v Evropski uniji. Cilj novih pravil je izboljšati obveščanje potnikov, poenostaviti postopke za povračilo stroškov in odškodnin ter okrepiti nadzor nad prevozniki. Pravice potnikov v EU vsako leto zadevajo približno 13 milijard potovanj z letali, vlaki, avtobusi in ladjami. Kljub temu številni potniki svojih pravic ne poznajo dovolj dobro, težave pa se pojavljajo tudi pri njihovem uveljavljanju, zlasti ob odpovedih in zamudah.

Povračilo za odpovedan let tudi ob nakupu prek posrednika

Ena pomembnejših novosti se nanaša na letalske vozovnice, kupljene prek spletnih platform, turističnih agencij ali drugih posrednikov. Pravila bodo jasneje določala postopek vračila denarja, kadar let ni izveden po načrtih. Potniki bodo upravičeni do celotnega povračila, vključno z morebitnimi posredniškimi provizijami, v roku 14 dni. Letalski prevoznik bo moral denar posredniku nakazati v največ sedmih dneh, posrednik pa ga bo moral v naslednjih sedmih dneh nakazati potniku. Posredniki bodo morali potnike že ob rezervaciji seznaniti s pogoji povračila. S tem naj bi zmanjšali nejasnosti glede odgovornosti posameznih ponudnikov in olajšali vračilo denarja, kadar pride do odpovedi leta.

sled letala FOTO: Shutterstock

Enotni obrazci za zahtevke po vsej EU

Nova pravila prinašajo tudi poenostavitev postopkov za uveljavljanje povračil in odškodnin. Potniki bodo lahko zahtevke oddali z uporabo standardiziranih obrazcev ali enakovrednih obrazcev, ki jih bo zagotovil prevoznik. Evropski obrazci bodo objavljeni na spletni strani Evropske komisije, na voljo pa bodo v vseh jezikih EU. Namen je, da potniki lažje razumejo postopek in uveljavljajo svoje pravice ne glede na državo, v kateri potujejo.

Večja zaščita invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo

Posodobitev krepi tudi pravice invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo. Če tak potnik za potovanje z letalom potrebuje spremljevalca, mu bodo nova pravila omogočala, da spremljevalec potuje brezplačno, kadar je njegova prisotnost nujna. Takšna možnost že obstaja pri potovanjih z avtobusi, vlaki in ladjami, nova ureditev pa jo širi tudi na letalski promet. Ukrep naj bi prispeval k dostopnejšemu potovanju in zmanjšal dodatne stroške za potnike, ki potrebujejo pomoč.

Strožji nadzor nad prevozniki

Pomemben del sprememb je tudi okrepitev pristojnosti nacionalnih organov, ki skrbijo za uveljavljanje pravic potnikov. Ti bodo lahko morebitne kršitve preiskovali tudi na lastno pobudo, ne le na podlagi pritožb potnikov.

Potniki na letalu FOTO: Shutterstock

Izvajali bodo lahko revizije, inšpekcijske preglede in razgovore s prevozniki, da bi preverili, ali izpolnjujejo svoje obveznosti. Cilj je učinkovitejše izvajanje pravil in hitrejše reševanje težav, ne da bi morali potniki za zaščito svojih pravic nujno sprožiti sodni postopek. Poročevalec Matteo Ricci iz politične skupine socialistov in demokratov je ob sprejetju poudaril, da morajo biti pravice potnikov pomembnejše od dobičkov letalskih prevoznikov. Po njegovih besedah bodo nove določbe izboljšale zaščito vseh potnikov. "Potniki, ki vozovnice kupujejo prek posrednikov, bodo ohranili svoje pravice, izboljšala pa se bo tudi podpora za osebe z omejeno mobilnostjo. Pravice naših državljanov postavljamo pred dobičke letalskih prevoznikov," je dodal.

Kdaj bodo spremembe začele veljati?