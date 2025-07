Nove fotografije in posnetki Epsteina na Trumpovi poroki

CNN je razkril in objavil nove fotografije, ki v novi luči prikazujejo odnos med razvpitim Jeffreyem Epsteinom in Donaldom Trumpom. Fotografije iz leta 1993 namreč prvič potrjujejo, da se je Epstein udeležil Trumpove poroke z Marlo Maples leta 1993. Epsteinova prisotnost na slovesnosti v hotelu Plaza do zdaj ni bila splošno znana. Poleg tega posnetki z modnega dogodka Victoria's Secret v New Yorku leta 1999 prikazujejo Trumpa in Epsteina, kako se smejita in pogovarjata pred dogodkom na modni pisti. CNN je surove posnetke odkril med pregledom arhivskih videoposnetkov Trumpa na dogodkih v devetdesetih in 2000-ih. Trump in Epstein sta se skupaj pojavila v vsaj enem videoposnetku, poročajo.