Nove fotografije iz Epsteinove zapuščine: na njih tudi Trump, Clinton, Gates

Washington, 12. 12. 2025 18.31 | Posodobljeno pred 44 minutami

M.P. , STA
Demokrati v nadzornem odboru predstavniškega doma so z javnostjo delili fotografije iz zapuščine spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina. Na njih so prikazane številne vplivne osebe, ki so krožile v orbiti obsojenega za trgovino z ljudmi za spolne namene, vključno z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, nekdanjim predsednikom Billom Clintonom, nekdanjim glavnim strategom Bele hiše Stevom Bannonom, tehnološkim mogotcem Billom Gatesom, poslovnežem Richardom Bransonom in drugimi.

Demokrati so objavili 19 slik, za katere so dejali, da prihajajo iz zapuščine pokojnega obsojenca za trgovino z ljudmi. Te razkrivajo, da je bil finančnik povezan s številnimi vplivnimi in znanimi ljudmi.

Številni moški na novorazkritih fotografijah Jeffreyja Epsteina so bili sicer s spolnim predatorjem povezani že pred njihovo objavo, poroča CNN. Bi pa lahko fotografije osvetlile obseg njihove povezave z Epsteinom.

Ena od objavljenih fotografij prikazuje aktualnega ameriškega predsednika Donalda Trumpa s šestimi ženskami, katerih obraze so člani odbora zakrili.

Še ena fotografija medtem prikazuje skledo z nenavadnimi kondomi, na katerih je karikatura Trumpovega obraza z besedilom "Sem OGROMEN!" ter pripisom cene kondomov. Trump se pojavi na še eni fotografiji z Epsteinom, ko sta se udeležila neznanega dogodka, na eni pa je fotografiran z neznano blondinko.

Na eni od fotografij je tudi nekdanji Trumpov politični strateg Steve Bannon v družbi z Epsteinom, med 19 fotografijami sta tudi nekdanji princ Andrew in nekdanji predsednik ZDA Bill Clinton. Podobe prikazujejo tudi Epsteina v družbi nekdanjega finančnega ministra ZDA Larryja Summersa in znanega odvetnika Alana Dershowitza, ki je od demokratov prestopil k Trumpu. Med znanimi osebami na fotografijah je tudi tehnološki mogotec Bill Gates.

Nobena od objavljenih fotografij sicer ne prikazuje spolnega nadlegovanja, prav tako naj na njih ne bi bile mladoletne osebe. Trenutno še ni razkrito, kdaj in kje so bile fotografije narejene ter kdo jih je posnel.

Vodilni demokrat v odboru za vladni nadzor Robert Garcia je ob objavi fotografij izjavil, da so od Epsteinove zapuščine dobili skupaj 95.000 fotografij, v prihodnje pa jih bodo objavili še več. Nekatere med njimi naj bi bile še posebej moteče in neprimerne. "Ne bomo odnehali, dokler Bela hiša ne preneha z obstrukcijo in ne bodo objavljeni vsi dokumenti o Epsteinu," je po navedbah CNN izjavil Garcia.

Trump je lani med predsedniško kampanjo podpiral objavo vseh dokumentov iz Epsteinovih dosjejev, letos pa se je temu upiral vse do novembra, ko je postalo jasno, da bo v kongresu potrjen zakon, ki bo od pravosodnega ministrstva ZDA zahteval objavo. Doslej so trije zvezni sodniki dali zeleno luč za objavo in ministrstvo mora dokumente objaviti do 19. decembra.

Odbor pod vodstvom republikancev je slike iz Epsteinove zapuščine pridobil v okviru svoje tekoče preiskave. Odbor je doslej objavil več deset tisoč dokumentov, e-poštnih sporočil in sporočil, ki jih je prejel iz Epsteinove zapuščine in ki še naprej odpirajo nove poti preiskave.

jefrey epstein donald trump bill gates bill clinton fotografije
SAME KLOBASE
12. 12. 2025 19.40
+1
Epstein je bil luxsuzni zvodnik mogoče je tudi trupeku predstavil slovenko
ODGOVORI
1 0
Smrtlevičarjem
12. 12. 2025 19.40
A tole lahko komentiramo? Naše levaška mafije pa ne!!! Danes spet kriminalec odkorakal na prostost zaradi naše nesposobne policije in nesposobnega sodstva!!!!Golob a mirno spiš ko si dolenjce zopet žejne peljal čez led?????.......lopov laznjivi!!!!
ODGOVORI
0 0
Slovenskega naroda sin
12. 12. 2025 19.41
Aprila bo Golob odletel tako kot je pristal, le kaj bo z “ubogo” Tino?
ODGOVORI
0 0
Franci Luzar
12. 12. 2025 19.39
+3
Koga zanima Amerika kriminal? mene bolj zanima, zakaj so spustili za uboj obtoženega Roma v Novemestu? zakaj nepustite da bi ljudje komentirali to ,,SODNIŠKO" Odločitev. jaz sem mislil da vi spoštujete pravico??
ODGOVORI
3 0
zurc
12. 12. 2025 19.38
+0
če je to sporno je tudi sporn obisk fotopuba v novem mestu
ODGOVORI
1 1
SAME KLOBASE
12. 12. 2025 19.38
+1
Tako je to.... Vsi ti bogat uni in vplivneži ki so vse dosegli..... Pa probajo še malo mladoletnice.... Ne si mislit da I fotografije obstaja gdo ki ni namočil prsta v marmelado..... Vsi so isti pokvarjenci in vsi so najbolj pošteni
ODGOVORI
1 0
Panter 63
12. 12. 2025 19.38
Pol člankov se ne da komentirati. Bom samo povedal glede Novega Mesta. Sramota, sramota. Kje mi živimo?
ODGOVORI
0 0
PoldeVeliki
12. 12. 2025 19.37
-2
Golobizem je zatajil po celi Sloveniji,
ODGOVORI
0 2
Kolllerik
12. 12. 2025 19.41
Tudi v Epsteinovem krogu, očitno 😁
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
12. 12. 2025 19.32
-1
To je tako kot ce bi zdaj delali povezave naprej pa objavljali slike kdo vse se je druzil pa pogovarjal z Bill Gates-om na druzbinih omrezjih jih je cell kup tudi
ODGOVORI
1 2
Magic-G-spot
12. 12. 2025 19.38
-1
NPM lahko povezujemo z vsemi kogarkoli saj so demokrati tudi gor osredotocili so se pa na tiste ki so njihovi politicni nasprotniki bogati ljudje ki lahko vplivajo na volitve v USA..... to je javno izsiljevanje politicni konstrukt diskreditacije..... vsakega lahko povezejo z vsakim in si izmislijo pravljice. Kje je zdaj kaj tukaj na slikah kar pise v clanku? Kot da bi objavili jabolka zraven pa napisali obiranje jagod.
ODGOVORI
0 1
Magic-G-spot
12. 12. 2025 19.41
In 95.000 tisoc fotografij a veste koliko je to. Naj pokazejo vse in omenijo cist vse ne pa da nekaj fotografij izpred 100 let pa pravljice. Da se vidimo tiste s katerimi se druzi Garcia.....
ODGOVORI
0 0
Kolllerik
12. 12. 2025 19.42
Zastoj lapaš. Slika pove več, kot tisoč besed.
ODGOVORI
0 0
Grahek
12. 12. 2025 19.30
+3
Manjšina na vrhu
ODGOVORI
3 0
kinky ivanović
12. 12. 2025 19.29
+0
Ne bi Trap bil porinjen, da je predsednik kolko je zabit pavijan. Ampak ja, če imaš gobico slikano v sumljivi pozi, potem te pravi šefi države porinejo na stolček
ODGOVORI
1 1
ole ole
12. 12. 2025 19.27
+5
so bagati in jim ni treba delat zato jim gredo neumnosti po glavi.
ODGOVORI
5 0
lokson
12. 12. 2025 19.26
-2
Kaj levajzarji. Ne gre in ne gre. Ovce za striženje.
ODGOVORI
4 6
Kolllerik
12. 12. 2025 19.40
Kaj pa ti jokaš? Takšni ste pač, skrajni desnuhi
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
12. 12. 2025 19.25
+0
Ne,res sem ponosen,da SDS podpira modrega in poštenega Trumpa.
ODGOVORI
7 7
Mikl
12. 12. 2025 19.28
+4
Levičari pa Clintona in Obamo .. ahhh
ODGOVORI
7 3
Groucho Marx
12. 12. 2025 19.23
+3
Glavnega osumljenca za umor so izpustili, ostalih domnevnih osumljencev pa ne morejo izslediti?? Na koncu so vsi kriminalci na Svobodi, nedolžen človek je pa mrtev.
ODGOVORI
8 5
Vera in Bog
12. 12. 2025 19.22
+6
Če lahko Hillary naroča umore, kakšen je šele bill 🤣🤣🤣
ODGOVORI
8 2
proofreader
12. 12. 2025 19.19
+7
Levičarji so očitno pozabili na Billa in Moniko v Beli hiši.
ODGOVORI
13 6
Kolllerik
12. 12. 2025 19.40
Desnuhec. Monika je bila polnoletna?
ODGOVORI
0 0
nelika123
12. 12. 2025 19.19
+6
Javna uprava v sloveniji je katastrofa.Od tožilcev do sodnikov.
ODGOVORI
8 2
Infiltrator
12. 12. 2025 19.17
+7
Sami pokvarjenci
ODGOVORI
8 1
Infiltrator
12. 12. 2025 19.16
+7
Itak ,sami škodljivci človeštvu!
ODGOVORI
7 0
jablan
12. 12. 2025 19.16
+2
vsi to delamo samo sovražim pa to z otroki
ODGOVORI
3 1
