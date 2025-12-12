Nove fotografije iz Epsteinove zapuščine: na njih tudi Trump, Clinton, Gates

Demokrati so objavili 19 slik, za katere so dejali, da prihajajo iz zapuščine pokojnega obsojenca za trgovino z ljudmi. Te razkrivajo, da je bil finančnik povezan s številnimi vplivnimi in znanimi ljudmi.
Številni moški na novorazkritih fotografijah Jeffreyja Epsteina so bili sicer s spolnim predatorjem povezani že pred njihovo objavo, poroča CNN. Bi pa lahko fotografije osvetlile obseg njihove povezave z Epsteinom.
Ena od objavljenih fotografij prikazuje aktualnega ameriškega predsednika Donalda Trumpa s šestimi ženskami, katerih obraze so člani odbora zakrili.
Še ena fotografija medtem prikazuje skledo z nenavadnimi kondomi, na katerih je karikatura Trumpovega obraza z besedilom "Sem OGROMEN!" ter pripisom cene kondomov. Trump se pojavi na še eni fotografiji z Epsteinom, ko sta se udeležila neznanega dogodka, na eni pa je fotografiran z neznano blondinko.
Na eni od fotografij je tudi nekdanji Trumpov politični strateg Steve Bannon v družbi z Epsteinom, med 19 fotografijami sta tudi nekdanji princ Andrew in nekdanji predsednik ZDA Bill Clinton. Podobe prikazujejo tudi Epsteina v družbi nekdanjega finančnega ministra ZDA Larryja Summersa in znanega odvetnika Alana Dershowitza, ki je od demokratov prestopil k Trumpu. Med znanimi osebami na fotografijah je tudi tehnološki mogotec Bill Gates.
Nobena od objavljenih fotografij sicer ne prikazuje spolnega nadlegovanja, prav tako naj na njih ne bi bile mladoletne osebe. Trenutno še ni razkrito, kdaj in kje so bile fotografije narejene ter kdo jih je posnel.
Vodilni demokrat v odboru za vladni nadzor Robert Garcia je ob objavi fotografij izjavil, da so od Epsteinove zapuščine dobili skupaj 95.000 fotografij, v prihodnje pa jih bodo objavili še več. Nekatere med njimi naj bi bile še posebej moteče in neprimerne. "Ne bomo odnehali, dokler Bela hiša ne preneha z obstrukcijo in ne bodo objavljeni vsi dokumenti o Epsteinu," je po navedbah CNN izjavil Garcia.
Trump je lani med predsedniško kampanjo podpiral objavo vseh dokumentov iz Epsteinovih dosjejev, letos pa se je temu upiral vse do novembra, ko je postalo jasno, da bo v kongresu potrjen zakon, ki bo od pravosodnega ministrstva ZDA zahteval objavo. Doslej so trije zvezni sodniki dali zeleno luč za objavo in ministrstvo mora dokumente objaviti do 19. decembra.
Odbor pod vodstvom republikancev je slike iz Epsteinove zapuščine pridobil v okviru svoje tekoče preiskave. Odbor je doslej objavil več deset tisoč dokumentov, e-poštnih sporočil in sporočil, ki jih je prejel iz Epsteinove zapuščine in ki še naprej odpirajo nove poti preiskave.
