Nove fotografije pošasti Nessie? 'Najbolj vznemirljive doslej'

Teden po največji iskalni akciji pošasti Nessie, ki je prejšnji konec tedna potekala ob škotskem jezeru Loch Ness, so se na spletu pojavile pet let stare fotografije. Na njih pa kači podobno bitje. Morda tudi najbolj znana škotska pošast, trdi danes 51-letna fotografinja Chie Kelly , ki je leta 2018 pritisnila na sprožilec.

Obrnila se je na raziskovalca, ki že 32 let zre v jezero in upa, da bo razrešil večstoletno skrivnost. Steve Feltham je bil nad posnetki navdušen. "To so najbolj vznemirljive površinske slike Nessie, kar sem jih videl. Točno take sem poskušal sam posneti tri desetletja. Redko je videti kaj tako jasnega," je komentiral prizore.

Na dan nastanka fotografije ji je 'žival' v oči padla zaradi nenavadnega gibanja vodne gladine. Gibanje je bilo enakomerno, nato je skupaj s hčerkama opazila bitje. "Najprej sem pomislila, da gre za vidro ali tjulnja. Bitje je delalo čudne gibe, nismo slišali nobenega zvoka. Nismo videli njegove glave, voda pa je bila temna in nismo mogli razbrati barve," je povedala. Zato ni bila prepričana, kaj so opazile.

Zgodba o jezerski pošasti Nessie, ki naj bi prebivala v globinah škotskega jezera Loch Ness, sega več sto let v preteklost. A nekoč lokalna legenda o 'zmaju', ki plava po največjem jezeru na Otoku, se je pred 90 leti spremenila v svetovno senzacijo. Leta 1933 so namreč obsežna poročanja škotskih medijev o nenavadni plavajoči prazgodovinski pošasti, kot so jo takrat imenovali, pograbili tudi tuji.

In začele so se še obsežnejše preiskave, ali navedbe držijo. A več izsledkov, ki so potrjevali obstoj nenavadne vodne živali, se je izkazalo za lažne. Skrivnost pa še vedno ni rešena, saj več kot 200 raziskovalcev avgusta ni prišlo do novih zaključkov.