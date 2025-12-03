Svetli način
Tujina

Nove fotografije z Epsteinovega zasebnega otoka v Karibih

Washington, 03. 12. 2025 20.42 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , N.L.
Demokratski člani kongresnega odbora za vladni nadzor so objavili nove fotografije in videoposnetke z zasebnega otoka v Karibih, nekoč v lasti pokojnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, ki prikazujejo več prostorov graščine, opremo in okolico.

Več videoposnetkov prikazuje razkošno posestvo z bazenom, palmami in pogledom na ocean. Ena fotografija prikazuje delovno sobo s tablo, na kateri so napisane besede, kot so "moč", "prevara", "zarote" in "politika".

Šlo naj bi za fotografije in videoposnetke z otoka Little St. James na Ameriških deviških otokih, ki še niso bili objavljeni, poroča CNN. Epstein bi naj na tem otoku zlorabljal mladoletnice, skupaj s svojimi gosti.

Kongres je po dolgem nasprotovanju predsednika ZDA Donalda Trumpa sprejel zakon, ki od pravosodnega ministrstva ZDA zahteva objavo vseh dosjejev o Epsteinu.

"Te nove podobe dajejo moteč vpogled v svet Jeffreyja Epsteina in njegovega otoka. Objavljamo jih, da bi zagotovili preglednost naše preiskave in pomagali sestaviti celotno podobo Epsteinovih grozljivih zločinov," je v ob objavi izjavil demokratski kongresnik Robert Garcia.

Portal Politico navaja, da je odbor v okviru svoje preiskave Epsteinove afere prejel nove dokumente od večjih finančnih ustanov, kot sta banki JPMorgan Chase in Deutsche Bank, ki naj bi bili po ustreznem pregledu objavljeni prihodnji teden.

Umrl leta 2019

Bogati finančnik z dobrimi zvezami v politiki in gospodarstvu je leta 2019 v priporu v New Yorku izvršil samomor, potem ko so ga aretirali zaradi spolne zlorabe mladoletnic.

Epstein je bil dolga leta povezan s Trumpom in številnimi drugimi znanimi osebnostmi, kot sta nekdanji predsednik ZDA Bill Clinton in nekdanji britanski princ Andrew, ki je zaradi vpletenosti v škandal izgubil kraljevske privilegije.

Epsteinov zasebni otok v Karibih
Epsteinov zasebni otok v Karibih FOTO: Profimedia

Trump je lani obljubljal, da bo na položaju predsednika v skladu z zahtevami njegove volilne baze poskrbel za objavo vseh dosjejev povezanih z Epsteinom, vendar pa je potem vse skupaj označil za demokratsko prevaro.

Jeffrey Epstein zasebni otok Little St. James preiskava objavljeni dokumenti
Naslednji članek

Mogherinijevo po zaslišanju izpustili iz pridržanja

