Nove meritve kažejo, da je Mount Everest 'zrastel' za slab meter

Najvišji vrh na svetu je pravkar postal še nekoliko višji. Nepal in Kitajska, državi, ki si delita mejo na Mount Everestu, sta v torek napovedali novo uradno izmerjeno višino gore: 8.848,86 metra. To je približno en meter višje od najpogosteje uporabljene mere višine Everesta, ki je izhajala iz raziskave, ki jo je v začetku petdesetih let izvedla Indija, in je znašala 8.848 metrov. Obvestilo, ki je bilo neposredno predvajano na nacionalni televiziji v Nepalu, je vrhunec izčrpnega postopka, ki vključuje dve potovanji na vrh in leta meritev za izračun natančne višine Everesta nad morsko gladino.

"Prepričani smo lahko, da je to najbolj natančna višina Everesta, kar smo jih kdaj koli imeli,"je povedal Susheel Dangol, glavni raziskovalni direktor Nepala, ki je vodil projekt. "Z naše strani je bila to velika odgovornost. To je za nas trenutek velikega ponosa."