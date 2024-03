Nove naselbine na Zahodnem bregu: 'Izraelska vlada tlakuje pot našega uničenja'

Zdaj so šli še korak dlje, vlada je namreč že pripravila načrt za gradnjo novih naselbin. To naj bi bil po besedah vlade odgovor na smrtonosni palestinski napad v bližini naselbine Maale Adumima.

Odkar je Izrael leta 1967 zasedel Zahodni breg in Vzhodni Jeruzalem – ozemlje, ki si ga Palestinci želijo kot del države – so tam zgradili približno 160 naselbin, v katerih živi približno 700.000 Judov. Velika večina mednarodne skupnosti meni, da so naselbine po mednarodnem pravu nezakonite, čeprav Izrael to vztrajno izpodbija.

Kot navaja izraelski častnik Haaretz, je organ, ki izvaja politiko izraelske vlade na Zahodnem bregu pripravil načrte za gradnjo 3476 hiš za naseljence - 2452 v Maale Adumimu, 694 v Efratu in 330 v Kedarju. Finančni minister Bezalel Smotrich, skrajno desničarski politik, ki nadzoruje civilno upravo, je po sestanku povedal, da je bilo v zadnjem letu v naselbinah na Zahodnem bregu odobrenih skupno 18.515 hiš.

"Sovražniki nam poskušajo škodovati in nas oslabiti, vendar bomo v tej deželi še naprej gradili," je zapisal na X. Izraelska organizacija Peace Now pa grajenju novih naselbin ostro nasprotuje. "Namesto, da bi gradili prihodnost upanja, miru in varnosti, izraelska vlada tlakuje pot našega uničenja," so opozorili. Po njihovem mnenju bi ti projekti negativno vplivali na možnost rešitve izraelsko-palestinskega spora z dvema državama.

Tudi zunanje ministrstvo Palestinske uprave s sedežem na Zahodnem bregu je obsodilo tako nove načrte kot pripombe Smotricha. "To je od samega začetka neveljavno in nelegitimno, saj pomeni izrecni poziv k nadaljevanju nasilja in vojne," so zapisali v izjavi, ki jo povzema BBC. Smotrich je načrte predstavil 22. februarja, nekaj ur po tem, ko so trije palestinski strelci streljali na avtomobile na cesti v bližini Maale Adumima in pri tem ubili enega Izraelca, več drugih pa ranili. Dejal je, da se je treba na napad "odločno odzvati z varnostnimi ukrepi, pa tudi z naselitvijo". Ameriški državni sekretar Antony Blinken je takoj naslednji dan izrazil razočaranje nad tako odločitvijo in številne presenetil z izjavo, da ZDA štejejo naselbine za nezakonite.