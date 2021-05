Nove oblike glivičnih okužb v Indiji: primer rumene plesni pri covidnem bolniku

Tako črna kot bela plesen povzročata mukormikozo, ni pa še znano, ali to velja tudi za rumeno plesen, saj se obnaša drugače. Simptomi se pojavijo v notranjosti telesa in so bolj skriti, zato je diagnoza počasnejša, je pojasnil zdravnik B. P. Tjagi.

Okužbo z rumeno plesnijo so potrdili zdravniki v bolnišnici v bližini New Delhija. Bolnik naj bi bil poleg tega imel potrjeno še okužbo s črno in belo plesnijo, poročajo indijski portali.

Začne se z občutkom utrujenosti in zmanjšanim apetitom, s čimer imajo covidni bolniki že tako težave. Okužbo z rumeno plesnijo spremlja tudi izguba teže. V kasnejši fazi okužbe z rumeno plesnijo dobi bolnik udrte oči, kar je posledica podhranjenosti in odpovedi organov. Bolnik v Indiji je imel tudi težave s krvavitvijo iz nosu in uhajanjem urina.

Okužbo z rumeno plesnijo lahko zdravimo, vendar je postopek okrevanja daljši kot pri okužbah z drugimi glivicami.

V Indiji so pri številnih bolnikih, ki so preboleli covid-19, potrdili različne glivične okužbe. Pri tistih s črno plesnijo se težave najpogosteje pojavijo na obrazu, kar pa lahko reši le operacija. Več tisoč bolnikom so tako odstranili očesa. Bela plesen medtem najpogosteje prizadene pljuča in ni tako nevarna kot črna.

Po hudem izbruhu covida-19, ko so v Indiji imeli težave z dobavo kisika in zdravil, se sedaj soočajo z novim izzivom glivičnih obolenj. Po podatkih ministrstva za zdravje so do začetka tedna potrdili skoraj 5500 primerov okužb s črno plesnijo, mediji medtem poročajo o skoraj 10.000 okužbah.

Glivična okužba prizadene predvsem tiste, ki so bili ob covidu-19 zdravljeni s steroidi in so imeli pridruženo sladkorno bolezen.