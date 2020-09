Nove obtožnice le nekaj dni pred drugo obletnico umora Hašokdžija

Obtožnice je tožilstvo vložilo le nekaj dni pred drugo obletnico umoraDžamala Hašokdžija, kritika savdskega režima, ki ga je je 2. oktobra 2018 v savdskem konzulatu v Istanbulu brutalno umorila skupina specialcev iz Rijada.

Zaradi njihove vloge pri atentatu in razkosanju Hašodžijevega trupla tožilstvo za dva od obtoženih zahteva dosmrtni zapor, za štiri pa po pet let zaporne kazni. Obtoženih sicer ni v Turčiji in jim bodo sodili v njihovi odsotnosti.