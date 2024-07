Nove podrobnosti: 20-letni atentator naj bi bil pogosto žrtev nasilništva

Po prijavi udeležencev zborovanja, da so videli moškega s puško na strehi, se je tja podal policist, Crooks pa naj bi vanj nameril puško in policist se je umaknil. Crooks naj bi potem takoj streljal proti Trumpu, ki ga je ranil v desno uho, njegovi drugi streli pa so ubili 50-letnega gasilca in huje ranili še dva moška.

Kmalu potem, ko je začel streljati, so ga ubili ostrostrelci tajne službe. Policija je v njegovem avtomobilu in doma našla tudi eksplozivna sredstva.