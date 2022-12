Na domu podpredsednice EP naj bi našli več torb, polnih bankovcev

Kot smo poročali, so Bruselj pretresle aretacije zaradi korupcije. Znane so nekatere nove podrobnosti aretacije grške evroposlanke in ene od podpredsednic parlamenta Eve Kaili.

Belgijski časnik L'Echo je včeraj poročal, da so na domu Kailijeve v Bruslju, ki se ga je policija odločila preiskati, potem ko so njenega očeta ujeli, ko je v kovčku prenašal veliko količino gotovine, našli "več torb, polnih bankovcev". icon-expand Eva Kaili FOTO: Profimeda Pred tem je poslanka Katar nedavno označila za "vodilnega na področju delavskih pravic", čeprav je večina mednarodne javnosti močno zaskrbljena zaradi razmer, v katerih so delavci gradili nogometne stadione za prvenstvo. PREBERI ŠE Zaradi suma korupcije aretirana tudi podpredsednica Evropskega parlamenta Ali je primer povezan s svetovnim nogometnim prvenstvom v Katarju, še ni povsem jasno, pišejo mediji. Kot pa sta poročala belgijska časnika Le Soir in Knack, pa naj bi bil predmet preiskave prav lobiranje Katarja za svetovno nogometno prvenstvo, pri čemer naj bi aretirali štiri Italijane. Med njimi sta nekdanji evropski poslanec, socialist Antonio Panzeri, generalni sekretar Mednarodne konfederacije sindikatov Luca Visentini, direktor nevladne organizacije in asistent v Evropskem parlamentu. Slednji naj bi bil Francesco Giorgi, partner Kailijeve, navaja francoska tiskovna agencija AFP. icon-expand Eva Kaili FOTO: Profimeda V Italiji naj bi medtem prav tako v petek prijeli še Panzerijevo soprogo Mario Colleoni in hčerko Silvio Panzeri, navaja bruseljski časnik Politico. O tem, ali bo peterica pridržanih v Bruslju ostala v priporu, naj bi tožilstvo v Belgiji po poročanju nemške tiskovne agencije dpa odločilo danes. Na primer so se odzvali tudi iz nevladne organizacije Transparency International EU, ki opozarja, da, čeprav gre morda za najhujši primer domnevne korupcije v Evropskem parlamentu, ta ni osamljen. "V več desetletjih je parlament dopustil, da se je razvila kultura nekaznovanosti s kombinacijo ohlapnih finančnih pravil in nadzora ter popolnega pomanjkanja neodvisnega (ali celo nobenega) etičnega nadzora," je dejal direktor organizacije Michiel van Hulten in pozval k reformi parlamenta. "Kot prvi korak bi morala Evropska komisija zdaj objaviti svoj dolgo odlašani predlog o ustanovitvi neodvisnega etičnega organa EU, s preiskovalnimi in izvršnimi pooblastili," je ocenil van Hulten.