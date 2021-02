Grozljiva pot po Kapitolu groze

Njihovi prej nevidni video dokazi so prikazovali krvoločno hordo ljudi, ki je oskrunila Kongres, junaštvo premaganih policistov, ki so prosili za okrepitev, zakonodajalce, ki so se borili za življenje, in uslužbence, ki so se skrivali za zaklenjenimi vrati. Posnetki nadzornih naprav, na katerih je viden takratni podpredsednik Mike Pence , ki so ga odpeljali izgredniki s pozivom, naj ga obesijo le nekaj metrov stran. Policist, ki kriči od bolečine, ujet med vrata in vdirajočo množico. V grozljivem prizoru je Trumpov pristaš Ashli ​​Babbitt poskušal splezati skozi okno, ki so ga razbili izgredniki, preden je padel nazaj, ustreljen.

"Ko je njegova mafija preplavila in zasedla senat ter napadla parlament in organe pregona, je (Trump) to gledal po televiziji kot resničnostni šov," je v sredo dejal republikanski tožilec Jamie Raskin . "Bil je vesel. In ni nam nič pomagal kot vrhovni poveljnik. Namesto tega je služil kot vrhovni spodbujevalec in pošiljal tvite, ki so samo še podpihovali divjake."

Predstavitev primera

Tožilci so pokazali, kako je Trump organiziral shod v Washingtonu 6. januarja in kako so si njegove zahteve, da se odpravijo na Kapitol, da se "borijo", da bi rešili svojo državo, razlagali kot ukaz za vojno. Tožilci v parlamentu so postavili časovnice, ki so pokazale, kako predsednik ni storil ničesar, da bi ustavil upor množice, ki jo je označil za "posebne ljudi". "Donald Trump jih je poslal na to misijo," je dejala Stacey Plaskett. Povedala je, da je Trump svojo mafijo dejansko zadolžil za izsleditev Penca in predsednice parlamenta Nancy Pelosi, ki sta predsedovala štetju volilnih glasov. "Predsednik Trump jim je dal tarčo na hrbet in njegova drhal je vdrla v Kapitol, da bi jih lovila," je dejala. Eden od njenih kolegov, poslanec Joe Neguse iz Kolorada, je obravnaval dokaze o tem, kako je Trump zavrnil pozive, tudi republikancev, naj posreduje v vlogi predsednika, da zaščiti drugo vejo vlade pred napadom. "Sledili so predsedniku. Samo on, naš vrhovni poveljnik, je imel to moč ustaviti. In ni," je dejal Neguse.

Ustavna obtožba je seveda politični postopek, ne sodni, zato bodo tudi najbolj prepričljivi dokazi imeli le malo vpliva, če so se porotniki - 100 senatorjev - že odločili. In večina republikanskih senatorjev se želi izogniti padcu Trumpovega osebnostnega kulta, čeprav je štiri leta spodbujal zlorabo moči. To pomeni, da v senatu verjetno ne bo dvotretjinske večine, ki bi obsodila nekdanjega predsednika, četudi so grozljivi dokazi mnogo republikanskih senatorjev pustili globoko šokirane in se bodo morali soočiti z osebno bitko med svojo vestjo in politično ustreznostjo.