Tujina

Nove podrobnosti o napadu v Sydneyju: med ljudi vrgla eksplozivne naprave

Sydney, 22. 12. 2025 08.16 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
D.L.
Preiskava napada na plaži Bondi

Avstralska policija je razkrila nove podrobnosti o terorističnem napadu na plaži Bondi v Sydneyju. Glavna osumljenca, oče in sin, sta med množico vrgla doma izdelane eksplozivne naprave, ki so na srečo zatajile. Dokazi kažejo, da sta se na napad skrbno pripravljala, dva meseca prej sta se urila v rokovanju z orožjem, posnela pa sta tudi video, na katerem sta pojasnila razloge za skrajno dejanje, ki je vodilo v smrt 15 nedolžnih ljudi.

Avstralska policija je objavila nove podrobnosti o strelskem pohodu na znameniti sydneyjski plaži Bondi. Glavna osumljenca, 50-letni Sajid Akram, ki je v napadu umrl, in njegov 24-letni sin Naveed Akram, sta, kot se je zdaj izkazalo, med množico vrgla tudi štiri doma izdelane eksplozivne naprave. Na srečo so vse zatajile, poročilo preiskovalcev povzema ABC News.

Nove ugotovitve so lahko objavili, potem ko je sodišče preklicalo odlok, s katerim so omejili obveščanje javnosti o preiskavi.

Dokazi, ki so jih zbrali doslej, pričajo, da sta se oče in sin na dejanje skrbno pripravljala. Nadzorne kamere so tako dva dni pred tragično nedeljo ujele dva moška, ki si ogledujeta kraj napada. Policija je prepričana, da sta to prav onadva.

Zgovorni so tudi posnetki, ki so jih našli na telefonu mlajšega napadalca. Na enem, nastal je oktobra, je videti, kako se urita v uporabi strelnega orožja. Posnela sta tudi video, v katerem pojasnjujeta verske in politične razloge za napad in obsojata "dejanja zionistov".

Za tarčo sta si izbrala nedolžne ljudi, predstavnike judovske skupnosti, ki so se zbrali na praznovanju hanuke. Ubila sta 15 ljudi, med njimi tudi 10-letno deklico.

Avstralska policija dejanje obravnava kot teroristični napad, moška pa kot ekstremista, ki sta prisegala zvestobo Islamski državi. Njeno zastavo sta pritrdila na sprednjo in zadnjo šipo parkiranega avtomobila, iz katerega sta se odpravila na strelski pohod.

Sydney Bondi teroristični napad Islamska država eksplozivne naprave

