Nove podrobnosti o napadu v Sydneyju: med ljudi vrgla eksplozivne naprave

Nadzorna kamera je domnevna storilca ujela, ko sta se odpravljala proti kraju napada.

Nadzorna kamera je domnevna storilca ujela, ko sta se odpravljala proti kraju napada. Profimedia

Oče in sin sta se pred napadom urila v uporabi strelnega orožja.

Oče in sin sta se pred napadom urila v uporabi strelnega orožja. Profimedia

Avstralska policija je objavila nove podrobnosti o strelskem pohodu na znameniti sydneyjski plaži Bondi. Glavna osumljenca, 50-letni Sajid Akram, ki je v napadu umrl, in njegov 24-letni sin Naveed Akram, sta, kot se je zdaj izkazalo, med množico vrgla tudi štiri doma izdelane eksplozivne naprave. Na srečo so vse zatajile, poročilo preiskovalcev povzema ABC News.

Nove ugotovitve so lahko objavili, potem ko je sodišče preklicalo odlok, s katerim so omejili obveščanje javnosti o preiskavi.

Dokazi, ki so jih zbrali doslej, pričajo, da sta se oče in sin na dejanje skrbno pripravljala. Nadzorne kamere so tako dva dni pred tragično nedeljo ujele dva moška, ki si ogledujeta kraj napada. Policija je prepričana, da sta to prav onadva.

Zgovorni so tudi posnetki, ki so jih našli na telefonu mlajšega napadalca. Na enem, nastal je oktobra, je videti, kako se urita v uporabi strelnega orožja. Posnela sta tudi video, v katerem pojasnjujeta verske in politične razloge za napad in obsojata "dejanja zionistov".

Za tarčo sta si izbrala nedolžne ljudi, predstavnike judovske skupnosti, ki so se zbrali na praznovanju hanuke. Ubila sta 15 ljudi, med njimi tudi 10-letno deklico.

Avstralska policija dejanje obravnava kot teroristični napad, moška pa kot ekstremista, ki sta prisegala zvestobo Islamski državi. Njeno zastavo sta pritrdila na sprednjo in zadnjo šipo parkiranega avtomobila, iz katerega sta se odpravila na strelski pohod.