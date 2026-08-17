Policija o osumljenih požigalcih: zasegli polavtomatsko puško in pištolo

Policisti zadrske policijske uprave tri hrvaške državljane, stare 46, 45 in 42 let, ter 33-letno državljanko Poljske sumijo povzročitve požarov na desetih lokacijah na območju Zadrske županije. Policisti so s hitrim posredovanjem locirali in aretirali štiri osebe v avtomobilu z zadrsko registracijo, potem ko je policija pred tem prejela prijavo občana o zanetenju ognja ob cesti na širšem območju Benkovca, so spomnili.

Sumijo, da so vse štiri osebe po predhodnem načrtu in medsebojnem dogovoru 14. in 15. avgusta na skupno desetih lokacijah v Zadru in širšem območju Zadrske županije namerno zanetile požare. Pri tem naj bi uporabljale odprti plamen oziroma gorljive dele vžigalnika, njihov cilj pa naj bi bil ogroziti življenje ljudi in premoženje velike vrednosti ter tako škodovati večjemu številu prebivalcev Zadrske županije.

S svojim kaznivim ravnanjem so povzročili požare v Zadru, na mestnem območju Bili Brig, ter na območju Zemunika Donjega, Galovca, Donjih Biljan, Zapužan, Zemunika, Zagrada, Lišana Tinjskih, Škabrnje in Benkovca.

Policisti so preiskali domove in druge prostore ter vozila, ki jih uporabljajo osumljenci. Policisti so 42-letniku zasegli polavtomatsko puško s 44 pripadajočimi naboji, 46-letniku pa pištolo in več mobilnih naprav. Po končani kriminalistični preiskavi so bile osumljene osebe v zakonskem roku priprte.

Po doslej opravljenih ogledih požarišč je na območju Bilega Briga v celoti zgorelo parkirano vozilo 53-letnega lastnika, medtem ko je v požaru na območju med Škabrnjo in Zemuniko Donjim v oljčniku 48-letnega lastnika v celoti zgorelo 43 oljk.

Požare so pogasili pripadniki gasilskih enot ob pomoči zračnih sil. V požarih je nastala velika materialna škoda, policisti pa v sodelovanju z državnim tožilstvom še naprej opravljajo oglede ter zbirajo informacije o poškodbah in materialni škodi, ki doslej še niso bile prijavljene in evidentirane.

Osumljence so kazensko ovadili.

Policisti v sodelovanju s pristojnim državnim tožilstvom nadaljujejo kriminalistično preiskavo in izvajanje dokaznih postopkov. Končna pravna opredelitev bo odvisna od ugotovljenih dejstev.

Kot je Net.hr izvedel že dan prej, se v primer vključuje tudi USKOK, in sicer zaradi suma morebitnega terorizma.