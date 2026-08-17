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Policija o osumljenih požigalcih: zasegli polavtomatsko puško in pištolo

Zagreb , 17. 08. 2026 13.02 pred 1 uro 2 min branja 53

Avtor:
A.K.
Osumljeni za požig v Zadru

Hrvaška policija je v nedeljo aretirala tri hrvaške državljane in eno tujo državljanko zaradi suma, da so podtaknili požare na območju Zadra. Zalotil jih je par, ki je takoj poklical policijo. Ta je razkrila več podrobnosti. Osumljene so v lisicah pripeljali na zaslišanje.

Policisti zadrske policijske uprave tri hrvaške državljane, stare 46, 45 in 42 let, ter 33-letno državljanko Poljske sumijo povzročitve požarov na desetih lokacijah na območju Zadrske županije. Policisti so s hitrim posredovanjem locirali in aretirali štiri osebe v avtomobilu z zadrsko registracijo, potem ko je policija pred tem prejela prijavo občana o zanetenju ognja ob cesti na širšem območju Benkovca, so spomnili.

Osumljeni za požig v Zadru
Osumljeni za požig v Zadru
FOTO: Net hr

Sumijo, da so vse štiri osebe po predhodnem načrtu in medsebojnem dogovoru 14. in 15. avgusta na skupno desetih lokacijah v Zadru in širšem območju Zadrske županije namerno zanetile požare. Pri tem naj bi uporabljale odprti plamen oziroma gorljive dele vžigalnika, njihov cilj pa naj bi bil ogroziti življenje ljudi in premoženje velike vrednosti ter tako škodovati večjemu številu prebivalcev Zadrske županije.

Požar pri Zadru
Požar pri Zadru
FOTO: Net.hr

S svojim kaznivim ravnanjem so povzročili požare v Zadru, na mestnem območju Bili Brig, ter na območju Zemunika Donjega, Galovca, Donjih Biljan, Zapužan, Zemunika, Zagrada, Lišana Tinjskih, Škabrnje in Benkovca.

Zasegli polavtomatsko puško in pištolo

Policisti so preiskali domove in druge prostore ter vozila, ki jih uporabljajo osumljenci. Policisti so 42-letniku zasegli polavtomatsko puško s 44 pripadajočimi naboji, 46-letniku pa pištolo in več mobilnih naprav. Po končani kriminalistični preiskavi so bile osumljene osebe v zakonskem roku priprte.

Po doslej opravljenih ogledih požarišč je na območju Bilega Briga v celoti zgorelo parkirano vozilo 53-letnega lastnika, medtem ko je v požaru na območju med Škabrnjo in Zemuniko Donjim v oljčniku 48-letnega lastnika v celoti zgorelo 43 oljk.

Požare so pogasili pripadniki gasilskih enot ob pomoči zračnih sil. V požarih je nastala velika materialna škoda, policisti pa v sodelovanju z državnim tožilstvom še naprej opravljajo oglede ter zbirajo informacije o poškodbah in materialni škodi, ki doslej še niso bile prijavljene in evidentirane.

Osumljence so kazensko ovadili.

Policisti v sodelovanju s pristojnim državnim tožilstvom nadaljujejo kriminalistično preiskavo in izvajanje dokaznih postopkov. Končna pravna opredelitev bo odvisna od ugotovljenih dejstev.

Kot je Net.hr izvedel že dan prej, se v primer vključuje tudi USKOK, in sicer zaradi suma morebitnega terorizma.

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KOMENTARJI53

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jugatneme
17. 08. 2026 15.12
Pri teh letih to niso otroci kateri se igrajo, to so bolne osebe ali diverzanti. Za oboje obstaja pomoč.
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+1
2 1
majsterinegasrat
17. 08. 2026 15.18
tole spada pod terorizem in to zelo resne sorte.
Odgovori
0 0
Nežna dušca
17. 08. 2026 15.09
Takim najmanj doživljensko prisilno delo v kamnolomu, ali pa pred zid po hitrem postopku.
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+8
9 1
marre
17. 08. 2026 15.07
Gre za tri hrvaške državljane srbske nacionalnosti in pa osebo z Poljskim državljanstvom.. Čisto nič ne bi bil presenečen, če ne bi preko telegrama bili ti ljudje plačani za tako početje in vsi vemo, kdo si na vse načine poskuša destabilizirat EU in delat sranje po njej..
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+2
5 3
ZOV SVO
17. 08. 2026 15.12
🐑🤣 kje si ovcica 🤣
Odgovori
+0
2 2
dober dan
17. 08. 2026 15.07
Velika večina teh požarov pa zahodnem svetu je podtaknjenih. Nevem točno zakaj, ampak NWO organizacije plačujejo dobre denarje tem kriminalcem da podtikajo požare..
Odgovori
+2
3 1
progresivnidaveknastanovanja
17. 08. 2026 15.15
mislim da so to še stare zamere pregnanstva. Zagotovo je marsikomu bilo kršeno vse po spisku, vendar pa gozdovi in narava nimajo nič s tem. Morali bi se obrniti na prav naslov, na osebe, ki so jim to zakrivile.
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+1
1 0
JosipBroz
17. 08. 2026 15.21
kje ti spiš da te ne vkradejo
Odgovori
0 0
M_teoretik
17. 08. 2026 15.05
Pohvala zakonskemu paru, da sta obvestila policijo, ker so preprečili, da ne bi podtaknili še več požarov!!
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+7
8 1
prfox
17. 08. 2026 15.03
Ruska prijateljica Nataše Pirc Musar delila stanovanje z Romanom Jegličem, človekom, ki je podpisal aretacijo Janeza Janše
Odgovori
-3
4 7
Victorinox
17. 08. 2026 15.01
Samo strogo s takimi, ne da se jih pestuje.
Odgovori
+7
7 0
Wolfman
17. 08. 2026 15.01
Zavezat roke pa sprehod skoz Omiš.
Odgovori
+5
5 0
dobrabejba35
17. 08. 2026 15.00
Kaj ti bo torba, če maš kolo
Odgovori
+4
4 0
cekinar
17. 08. 2026 14.58
a polavtomatsko orožje so imeli?verjetno še iz časa vojne ob razpadu jugoslavije,no pri nas tud ležijo v skednju in na dilah za špirovci 47 -ke,pa še sam ne vem kje ....
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+0
3 3
brabusednet
17. 08. 2026 14.58
Ja nič druzga,kot doživljensko pogozdovanje požarišč po Hrvaškem.Trikrat na dan skorjo kruha in 3dl vode.
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+7
8 1
sabro4
17. 08. 2026 14.55
jaz bi jim izpolnil željo, spust iz kanaderja skupaj z zajeto vodo na požar ki so ga ustvarili,...
Odgovori
+5
5 0
toncek baloncek
17. 08. 2026 14.50
In dobili bodo 10 let, take dosmrtno zapret ali smrtna kazen saj bodo delali le skodo ter ogrozali zivljenja!
Odgovori
+8
8 0
Rožle Patriot
17. 08. 2026 14.58
.... pri nas bi jih že danes spustili vse na svobodo .. seveda za vse večne čase .. !
Odgovori
+5
6 1
Rožle Patriot
17. 08. 2026 14.58
.... pri nas bi jih že danes spustili vse na svobodo .. seveda za vse večne čase .. !
Odgovori
+4
4 0
Marinanjo
17. 08. 2026 14.50
obravnavat kot terorizem
Odgovori
+7
8 1
SLOVENSKI CHATGPT
17. 08. 2026 14.49
Cez pet let bodo zunaj.
Odgovori
+3
3 0
Buci in Bobo
17. 08. 2026 14.47
Kaj je problem napisati poljakinja in tri četnika?
Odgovori
+9
11 2
patogen
17. 08. 2026 14.52
Ni poljakinja, le državljanstvo ima poljsko.
Odgovori
+1
3 2
ZOV SVO
17. 08. 2026 15.13
To so hrvaški četniki 🤣🤣🤣 kje sta 🐑
Odgovori
0 0
progresivnidaveknastanovanja
17. 08. 2026 14.47
naj jim domačini sodijo, če ne pa doživljenjsko prisilno delo!
Odgovori
+8
8 0
The_Duke
17. 08. 2026 14.40
Še enkrat za doseganje ideologije NDH hrvati nujno potrebujejo Srbe kot zunanje sovražnike. S tem sovraštvom bodo izkorenili Srbske entitete na hrvački kor so Slovenske v međimurju
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+0
6 6
majsterinegasrat
17. 08. 2026 14.43
a zdaj so ti pa Hrvati krivi, da jim Srbi požigajo državo ??
Odgovori
+1
6 5
The_Duke
17. 08. 2026 14.57
Kje piše da so Srbi, kje je potrjeno?
Odgovori
-1
2 3
majsterinegasrat
17. 08. 2026 15.01
sam si pisal o Srbih. zakaj, če niso ?
Odgovori
+4
4 0
majsterinegasrat
17. 08. 2026 15.04
Dnevnik: Požare na Hrvaškem podtikali trije Hrvati srbske narodnosti in Poljakinja
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+1
2 1
marre
17. 08. 2026 15.05
Seveda je potrjeno.. Net.hr piše od 3 državljanih hrvaške, srbske nacionalnosti..
Odgovori
+1
2 1
majsterinegasrat
17. 08. 2026 15.06
S tem da je napisano zelo neumno, seveda niso Hrvati ampak so hrvaški državljani, po narodnosti pa Srbi.
Odgovori
+1
2 1
majsterinegasrat
17. 08. 2026 15.17
Kolk moraš bit pa prizadet, da na očitno preverljivo dejstvo stisneš minus.
Odgovori
0 0
krjola
17. 08. 2026 14.39
ruski teroristi...
Odgovori
+2
4 2
Rožle Patriot
17. 08. 2026 14.42
.... je njihov hobi bowling .. !?
Odgovori
+1
3 2
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