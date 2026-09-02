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Nove podrobnosti trojnega umora: ob napadalčevem truplu našli strelivo

Herceg Novi, 02. 09. 2026 16.19 pred dvema minutama 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Črnogorska policija

Črnogorska policija je poleg trupla Mihaila Nikolajeviča Šabunina, ruskega državljana, osumljenega, da je ubil tri zaposlene na strelišču v bližini Danilovgrada, našla še več predmetov. V gozdu je bilo ob njegovem truplu več kot 230 kosov streliva, dve pištoli, mobilni telefon, tablete in drugi predmeti. Vse je bilo poslano na forenzično preiskavo.

Šabunin je osumljen, da je v ponedeljek, 31. avgusta, okoli 16.45 na strelišču "Češka zbrojevka" v naselju Strahinjići ubil 24-letnega Petra Globarevića in 20-letnega Nemanjo Kapora iz Podgorice ter 67-letnega Momira Radonjića iz Danilovgrada. Vsi trije so bili zaposleni na strelišču.

Potem ko naj bi umoril vse tri, je pobegnil proti Herceg Novemu. Policijska akcija je trajala več ur, piše hrvaški Index, na koncu pa so ga izsledili v gozdu nad naseljem Topla v Herceg Novem.

Črnogorska policija
Črnogorska policija
FOTO: Shutterstock

Direktor policijske uprave Lazar Šćepanović je povedal, da so ga tam obkolili pripadniki specialne in posebne policijske enote, regionalnega varnostnega centra Jug in drugih policijskih sil. Med poskusom aretacije naj bi sprva streljal na policiste, nato pa ustrelil še sebe.

Motiv trojnega umora še ni znan, čeprav skuša policija s pomočjo Agencije za nacionalno varnost razjasniti Šabuninovo življenje, njegove stike in gibanje pred zločinom. Po najdbi telefona skušajo ugotoviti tudi, s kom je komuniciral in ali se je pred napadom zgodilo karkoli, kar bi lahko bilo povezano z zločinom.

Posebej jih zanima njegovo vedenje po umorih. Čeprav je imel pri sebi dve pištoli in veliko količino streliva, med begom proti Herceg Novemu ni napadel ljudi, ki jih je srečal, med njimi oseb, s katerimi se je peljal, in taksista, ki ga je prepeljal do Herceg Novega.

Šabunina videli kampirati na plaži

Potem ko je policija objavila njegovo fotografijo, so prebivalci Danilovgrada sporočili, da so Šabunina več dni pred umori videvali na plaži Gaz ob reki Zeti. Po informacijah črnogorskega medija Vijesti je tam kampiral v šotoru, postavljenem v grmovju ob reki, se družil z drugimi ljudmi in obiskoval okoliške vasi. Domačini so ga opisovali kot nenavadnega samotarja, vendar so poudarili, da se ljudem ni izogibal. Policija je po njihovih prijavah in po nalogu višjega državnega tožilstva opravila ogled tudi na tem območju.

Na strelišče prišel, da bi vadil

Vijesti ob sklicevanju na vir, seznanjen s preiskavo in posnetki nadzornih kamer, poroča, da je Šabunin tik pred umori prišel na strelišče in zaprosil za orožje, da bi vadil streljanje. Po navedbah vira je zahteval dve pištoli CZ, odšel na strelsko linijo in kratek čas streljal v tarče. Nato se je nenadoma obrnil in začel streljati proti inštruktorju Globareviću.

Zatem je stekel proti objektu strelišča, kjer sta bila ubita Radonjić in Kapor, nato pa se je znova vrnil h Globareviću.

Po umorih je vzel ključe in vstopil v zavarovani del objekta, kjer so hranili strelivo. Policija sumi, da dve pištoli in več kot 230 kosov streliva, ki so jih našli ob njem, izvirajo prav s tega strelišča.

črna gora streljanje umor

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