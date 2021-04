Nove pravice za potnike v železniškem prometu

Prevoznik bo moral možnosti alternativnih poti sporočiti v stotih minutah od predvidenega odhoda, sicer si bodo lahko potniki sami organizirali potovanje po spremenjeni poti in za to dobili povrnjene vse stroške.

Evropski parlament je nadgradil pravice potnikov v železniškem prometu. "Nova pravila bodo zagota vljala, da bosta v primeru zamude in odpovedi potnikom ponujeni možnost alternativne poti in pomoč. Izboljšana bosta tudi dostop in pomoč za osebe z zmanjšano mobilnostjo, več prostora pa bo še za kolesa, " so sporočili.

Preusmeritev bo obvezna tudi ob višji sili, vendar bodo v tem primeru prevozniki oproščeni plačila nadomestil za zamude in odpovedi. Poleg izrednih vremenskih razmer in večjih naravnih nesreč pojem višje sile po novih pravilih zajema tudi večje javnozdravstvene krize in teroristične napade. V to kategorijo pa ne spadajo stavke železniškega osebja.

Podobno kot že velja v letalskem prometu bo po potrebi treba potnikom zagotoviti hrano in pijačo ter jim povrniti stroške nastanitve.

Dobrodošla novost za potnike z omejeno mobilnostjo bo, da jim prevoznika o svojih potovalnih načrtih ne bo treba več obvestiti 48, ampak le 24 ur pred odhodom. Če potrebujejo spremljevalca, bo ta lahko potoval brezplačno, tistim, ki jih spremlja pes pomočnik, pa bo zagotovljeno, da ta lahko potuje z njimi.

Razveselili se bodo tudi kolesarji. V želji, da bi zagotovili bolj trajnostno mobilnost, so evropski poslanci odločili, da morajo biti na vsakem vlaku najmanj štiri mesta za kolesa.

Nova pravila bodo veljala po vsej Uniji za vsa potovanja in storitve železniškega prevoza v mednarodnem in notranjem prometu. Državam članicam bo omogočeno, da ta pravila za omejen čas ne veljajo za storitve železniškega prevoza v notranjem prometu, so še sporočili.