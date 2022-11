Nove prepovedi: 'Kopalnice imajo doma,' ne smejo vaditi z moškimi

Tradicionalna javna kopališča oziroma hamami so sicer že od nekdaj ločeni na ženske in moške. "Danes ima že vsaka hiša kopalnico, zato prepoved ženskam ne bo delala težav," je odločitev o prepovedi vstopa žensk pojasnil Akif.

"V telovadnice ženske nimajo vstopa, ker so bili njihovi trenerji moški in ponekod so tudi vadile z moškimi," je za povedal tiskovni predstavnik afganistanskega ministrstva za širjenje kreposti in preprečevanje grešnosti Mohamed Akif .

S tem se nadaljuje omejevanje pravic žensk v Afganistanu, po tem, ko so tam lani znova prevzeli oblast talibani. Skrajni islamski režim je sicer ob prevzemu oblasti napovedal mehkejšo verzijo vladavine, kot je bila njihova prejšnja do leta 2001. A večina vladnih uslužbenk je ostala brez službe ali so izredno slabo plačane, da bi se raje odločale ostati doma. Zunaj doma morajo biti ženske povsem pokrite z burko ali hidžabom in ne smejo potovati brez moškega spremljevalca, v večjem delu države so zaprli šole za dekleta.

Na družbenih omrežjih kroži posnetek, katerega verodostojnost ni potrjena, a kaže skupino žensk, ki se pritožujejo zaradi prepovedi vstopa v telovadnico. Pravijo, da je njihova telovadnica samo za ženske in da so tako trenerji kot uporabniki vsi ženske. "Ne morete nam vsega prepovedati. Nimamo več nobenih pravic," pravijo.

Po navedbah aktivistov za zaščito človekovih pravic želijo talibani z omejevanjem pravic žensk preprečiti njihovo zbiranje in organiziranje opozicije trenutni oblasti. Manjše skupine žensk so izvedle bliskovite protestne akcije v Kabulu in drugih večjih mestih, s tem pa tvegale jezo talibanskih uslužbencev, ki so jih pretepli in priprli.

Združeni narodi so na začetku meseca izrazili zaskrbljenost, ker so talibani prekinili novinarsko konferenco v prestolnici in dali udeleženke osebno pregledati. Ob tem so priprli organizatorja dogodka in več drugih ljudi.