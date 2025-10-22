Nove priložnosti za potovanje: prvi dvonadstropni vlaki skozi Rokavski preliv

Eurostar bo naročil do 50 vlakov pri proizvajalcu Alstom, s čimer namerava svojo floto povečati za skoraj tretjino, poroča BBC . V okviru širitvenih načrtov bo podjetje tudi močno investiralo v ključno servisno postajo v Londonu.

Projekt je vreden dve milijardi evrov (1,74 milijarde funtov), Eurostar pa je naročil že 30 vlakov "Celestia" z možnostjo dodatnega naročila še 20 vlakov.

Eurostar pričakuje, da bo prvih šest vlakov mogoče uporabljati leta 2031. Vsak vlak bo dolg 200 metrov, ob morebitni združitvi dveh v eno kompozicijo – kot je to običajno zdaj – pa bo 400-metrski vlak nudil približno 1080 sedežev. To bodo prvi dvonadstropni hitri vlaki, ki bodo vozili skozi predor pod Rokavskim prelivom.

Doslej je bil edini dvonadstropni vlak na britanskih tirih eksperiment iz leta 1949.