Nove priložnosti za potovanje: prvi dvonadstropni vlaki skozi Rokavski preliv

Eurostar bo naročil do 50 vlakov pri proizvajalcu Alstom, s čimer namerava svojo floto povečati za skoraj tretjino, poroča BBC. V okviru širitvenih načrtov bo podjetje tudi močno investiralo v ključno servisno postajo v Londonu.
Dvonadstropni vlaki v uporabi že leta 2031, doslej le eksperiment iz 1949
Projekt je vreden dve milijardi evrov (1,74 milijarde funtov), Eurostar pa je naročil že 30 vlakov "Celestia" z možnostjo dodatnega naročila še 20 vlakov.
Eurostar pričakuje, da bo prvih šest vlakov mogoče uporabljati leta 2031. Vsak vlak bo dolg 200 metrov, ob morebitni združitvi dveh v eno kompozicijo – kot je to običajno zdaj – pa bo 400-metrski vlak nudil približno 1080 sedežev. To bodo prvi dvonadstropni hitri vlaki, ki bodo vozili skozi predor pod Rokavskim prelivom.
Doslej je bil edini dvonadstropni vlak na britanskih tirih eksperiment iz leta 1949.
Izvršna direktorica Eurostarja Gwendoline Cazenave je izjavila, da je posebej ponosna, da bodo v Združeno kraljestvo prvič pripeljali dvonadstropne vlake. Meni, da bodo ti nudili "izjemno udobje".
Eurostar je lani prepeljal 19,5 milijona potnikov, cilj podjetja pa je to številko povečati na 30 milijonov. Del novih vlakov bo nadomestil starejše kompozicije, s čimer naj bi število vlakov na londonski progi naraslo za 30 odstotkov. Dogovor o uvedbi dvonadstropnih vlakov prihaja po tem, ko je Eurostar že junija napovedal širitev omrežja z novimi progami proti Ženevi in Frankfurtu iz Londona.
Nadgradili bodo tudi londonsko servisno postajo
Eurostar je napovedal tudi 80 milijonov evrov vredno investicijo v nadgradnjo servisne postaje Temple Mills v Londonu, ki je edina servisna lokacija v Združenem kraljestvu, sposobna sprejeti večje vlake, kot jih uporabljajo na celini. Ta postaja, ki je v lasti državne organizacije London St Pancras Highspeed, je trenutno v izključni uporabi Eurostarja.
Eurostar je prav tako edini ponudnik železniških storitev med Londonom in Parizom, a na trg se želijo vključiti tudi konkurenčni operaterji. Med njimi so španski start-up Evolyn, Virgin pod vodstvom sira Richarda Bransona ter partnerstvo Gemini Trains in Uberja. Urad za železnice in ceste (Office of Rail and Road) trenutno pregleduje predloge teh podjetij za dostop do servisne postaje Temple Mills, hkrati pa obravnava tudi načrte Eurostarja za povečanje števila vlakov. Odločitev bodo sprejeli v prihodnjih tednih.
