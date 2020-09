Nove raziskave prehitrega taljenja ledu napovedujejo katastrofalne posledice

Razlog za takšen porast ledeniških jezer je v klimatskih spremembah, opozarjajo strokovnjaki, ki so analizirali Nasine satelitske posnetke in podatke. Ugotovitve so objavili v znanstveni publikaciji Nature Climate Change. To so ugotovitve izrednega pomena, saj bodo v pomoč regijam, kjer je teh ledeniških jezer največ, pri načrtovanju potencialnega rizika, ki ga jezera predstavljajo za tamkajšnje prebivalstvo. Namreč, velik delež teh jezer že sadaj v obdobju taljenja snega predstavlja veliko nevarnost poplavljanja. Pogosto se namreč dogaja, da narasla voda prodre skozi čelne morenske nasipe in poplavi bližnje doline, kar je usodno za številne skupnosti. Prav tako voda iz ledeniških jezer odteka v oceane in vpliva na dvig morske gladine. Res da je prispevek te vode na dvig morske gladine majhen, a bo imel v prihodnjih desetletjih precejšen vpliv na prebivalce ob teh jezerih.