Nove razsežnosti srbskega razočaranja: 'krivo' celo hrvaško letalo

Potem ko je srbska reprezentanca na tekmovanje v Nemčijo odletela z letalom hrvaške družbe, v katerem je bil tudi predsednik Aleksandar Vučić , da bi jim zaželel srečo na tekmovanju, je generalni sekretar srbske nogometne zveze Jovan Šurbatović zato celo ponudil svoj odstop. Trdi, da štab s tem dejstvom, da bodo leteli s hrvaškim letalom, ni bil seznanjen. Kot trdi, so se dogovorili za let z nemškim prevoznikom, ker Air Serbia ni imela razpoložljivih letal, poroča Net.hr. " Pozneje, ko smo bili že na letalu, smo ugotovili, da je registrirano na Hrvaškem, da ima nekakšne hrvaške oznake. Verjemite, nihče ni vedel, jaz pa tudi nisem vedel. Tudi vodji ekipe ne zamerim, ni mogel slutiti, da bo nemška družba poslala letalo z nekimi hrvaškimi oznakami. Tega se ni videlo ," je povedal Šurbatović.

Srbska nogometna reprezentanca je v skupini C zasedla zadnje, četrto mesto, in se že poslovila od Eura 2024. Srbija je na nogah. Kdo je kriv? Nekateri s prstom kažejo na selektorja Dragana Stojkovića "Piksija", drugi na zvezdnike, ki se mu niso popolnoma podredili. Rezultat, ki so ga 'Orli' dosegli, je slab in reprezentanca, ki se je tako kot Slovenija prvič po štiriindvajsetih letih uvrstila na Euro, se za razliko od naših fantov po skupinskem delu poslavlja in je že doma, smo pisali.