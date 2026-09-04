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Nove sankcije proti Kubi: 'Cilj je ustvariti stisko in trpljenje med prebivalstvom'

Havana, 04. 09. 2026 15.31 pred 1 uro 3 min branja 4

Avtor:
N.V.
Kuba

Ameriška vlada je uvedla nove sankcije proti Kubi, s čimer želi dodatno zadušiti otoško gospodarstvo in poglobiti številne krize, s katerimi se država že sooča. Namen sankcij je onesposobiti ključno kubansko infrastrukturo in še dodatno zaostriti energetsko krizo.

Med tistimi, ki so jih prizadele sankcije, sta Fidel Ernesto Castro, vnuk nekdanjega predsednika Raúla Castra, ter kubansko podjetje za uvoz opreme za naftno industrijo, znano kot Abapet. Podjetje je odgovorno za uvoz posebne opreme in rezervnih delov, potrebnih za vzdrževanje dotrajanega kubanskega električnega omrežja, poroča AP News.

Po besedah strokovnjaka za sanckije, Bretta Ericksona, skušajo ZDA s temi novimi sankcijami "čim bolj priviti vijake".

"Zdi se, da Trumpova administracija ni pripravljena sprejeti nobene spremembe na Kubi, razen strmoglavljenja režima. Marco tega ne bo izpustil iz rok," je dodal in se pri tem skliceval na ameriškega državnega sekretarja Marca Rubia.

Električni mrk na Kubi
Električni mrk na Kubi
FOTO: AP

Erickson pričakuje, da se bo kubanska vlada sankcijam poskušala izogniti. "Pri iskanju teh rezervnih delov za vzdrževanje bodo morali biti iznajdljivi," je dejal in opozoril, da bo takšna alternativa dražja, kar bi posledično povečalo inflacijo in dodatno prizadelo kubansko gospodarstvo.

Izpadi električne energije po vsem otoku so vse pogostejši, dnevni izpadi na Kubi zdaj trajajo tudi več kot 24 ur. Zastarelo električno omrežje namreč odpoveduje, zaloge goriva pa se zmanjšujejo, vse odkar je ameriški predsednik Donald Trump konec januarja zagrozil s carinami proti vsem državam, ki Kubi prodajajo ali dobavljajo nafto.

"Cilj je v teoriji ustvariti toliko stiske in trpljenja med civilnim prebivalstvom, da ti ne bodo imeli druge možnosti, kot da se v bistvu uprejo in strmoglavijo svojo vlado," je dejal Erickson. "Gre za poskus povzročitve humanitarne krize."

Pogovori med ZDA in Kubo, ki so potekali v začetku letošnjega leta, so se medtem ustavili, sankcije pa so se v zadnjih mesecih še zaostrile. Po mnenju strokovnjaka, se bodo ameriške sankcije še nadaljevale, še na manjša državna podjetja, si čimer bi jih poskusili potisniti v "spiralo propada". ZDA so v preteklosti že uvedle sankcije proti številnim subjektom, med drugim tudi proti kubanskemu državnemu podjetju za nafto in zemeljski plin.

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Ameriško zunanje ministrstvo je odločitev sporočilo le nekaj ur po tem, ko so kubanski uradniki na novinarski konferenci predstavili več podrobnosti o zgodovinskih gospodarskih reformah, ki so jih odobrili junija.

Na vprašanje o trenutnih razmerah na Kubi je kubanski podpredsednik vlade in minister za tuje naložbe Oscar Pérez-Oliva Fraga za stanje okrivil ameriško vlado. "Preteklo leto je bilo zelo zapleteno in vemo, zakaj," je dejal. "Blokada je genocid."

Tudi kubanski zunanji minister Bruno Rodríguez je najnovejše sankcije obsodil na družbenem omrežju X. "Kolektivno kaznovanje je zločin. Prav tako je zločin povzročanje trpljenja celotnemu prebivalstvu z ukrepi, ki so hladnokrvno preračunani tako, da sprožijo humanitarno krizo," je dejal. "Dovolj je zlorab. Enkrat za vselej odpravite blokado in Kubi dovolite, da živi v miru."

Kubanski veleposlanik v Mehiki Eugenio Martínez Enríquez je Rubia označil za "lažnivca brez kančka vesti".

"Njegovih zločinov ne bomo pozabili," je zapisal na družbenem omrežju X.

Rubio je medtem na družbenem omrežju X zatrdil, da so posamezniki, proti katerim so uvedli sankcije, "del koruptivne Castrove finančne in obveščevalne mreže". "Elita kubanskega komunističnega režima vodi propadlo državo, v kateri običajni Kubanci stradajo, medtem ko se družina Castro in drugi privilegiranci bogatijo z izogibanjem sankcijam in drugimi nezakonitimi shemami ter skušajo v ZDA in druge države zahodne poloble izvažati subverzivno marksistično ideologijo," je zapisal. "S Trumpom sva neomajna v svoji zavezanosti, da bo Kuba svobodna."

kuba sankcije zda energetika

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KOMENTARJI4

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c00kies
04. 09. 2026 17.10
Cilj je destabilizacija in okupacija Kube, da bo Trump lahko gradil hotele, ko postane Kuba zvezna država ZDA.
Odgovori
0 0
grumf
04. 09. 2026 17.04
To je že skor primer za sodišče za človekove pravice. Kr ne morem verjet, kam gre ta svet s temi skrajneži na oblasti.
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-1
1 2
Petur
04. 09. 2026 16.46
Amerika je zlo..že iz časa ,,Indijancev,, genocid kakor dandanes,z Izraelci na čelu....
Odgovori
+1
3 2
sseebbaa
04. 09. 2026 16.37
ameri povsod delajo sranje
Odgovori
+2
4 2
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