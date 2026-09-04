Nove sankcije proti Kubi: 'Cilj je ustvariti stisko in trpljenje med prebivalstvom'

Med tistimi, ki so jih prizadele sankcije, sta Fidel Ernesto Castro, vnuk nekdanjega predsednika Raúla Castra, ter kubansko podjetje za uvoz opreme za naftno industrijo, znano kot Abapet. Podjetje je odgovorno za uvoz posebne opreme in rezervnih delov, potrebnih za vzdrževanje dotrajanega kubanskega električnega omrežja, poroča AP News. Po besedah strokovnjaka za sanckije, Bretta Ericksona, skušajo ZDA s temi novimi sankcijami "čim bolj priviti vijake". "Zdi se, da Trumpova administracija ni pripravljena sprejeti nobene spremembe na Kubi, razen strmoglavljenja režima. Marco tega ne bo izpustil iz rok," je dodal in se pri tem skliceval na ameriškega državnega sekretarja Marca Rubia.

Električni mrk na Kubi FOTO: AP

Erickson pričakuje, da se bo kubanska vlada sankcijam poskušala izogniti. "Pri iskanju teh rezervnih delov za vzdrževanje bodo morali biti iznajdljivi," je dejal in opozoril, da bo takšna alternativa dražja, kar bi posledično povečalo inflacijo in dodatno prizadelo kubansko gospodarstvo. Izpadi električne energije po vsem otoku so vse pogostejši, dnevni izpadi na Kubi zdaj trajajo tudi več kot 24 ur. Zastarelo električno omrežje namreč odpoveduje, zaloge goriva pa se zmanjšujejo, vse odkar je ameriški predsednik Donald Trump konec januarja zagrozil s carinami proti vsem državam, ki Kubi prodajajo ali dobavljajo nafto. "Cilj je v teoriji ustvariti toliko stiske in trpljenja med civilnim prebivalstvom, da ti ne bodo imeli druge možnosti, kot da se v bistvu uprejo in strmoglavijo svojo vlado," je dejal Erickson. "Gre za poskus povzročitve humanitarne krize." Pogovori med ZDA in Kubo, ki so potekali v začetku letošnjega leta, so se medtem ustavili, sankcije pa so se v zadnjih mesecih še zaostrile. Po mnenju strokovnjaka, se bodo ameriške sankcije še nadaljevale, še na manjša državna podjetja, si čimer bi jih poskusili potisniti v "spiralo propada". ZDA so v preteklosti že uvedle sankcije proti številnim subjektom, med drugim tudi proti kubanskemu državnemu podjetju za nafto in zemeljski plin.