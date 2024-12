Nove sankcije proti Rusiji: omejitev za ladje, ki plujejo pod zastavami tretjih držav

Kot so še navedli pri madžarskem predsedstvu, so v okviru 15. svežnja na seznam sankcioniranih dodali še več fizičnih in pravnih oseb, ki posredno ali neposredno podpirajo rusko agresijo na Ukrajino.

"Veleposlaniki držav članic EU so se ravnokar dogovorili o 15. svežnju sankcij v odziv na rusko agresijo na Ukrajino ," je madžarsko predsedstvo Sveta EU zapisalo na družbenem omrežju X. Pojasnili so, da nove sankcije med drugim omejujejo delovanje ladij, ki plujejo pod zastavami tretjih držav in prispevajo k ruski agresiji.

Dogovor, ki je uperjen predvsem proti t. i. ruski pomorski floti v senci, je že pozdravila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. "EU in njene partnerice v G7 so zavezane ohranitvi pritiska na Kremelj," je zapisala na družbenem omrežju X.

EU je tako v skoraj treh letih od začetka ruske agresije na Ukrajino sprejela že 15 paketov sankcij. S 14., ki so ga članice sprejele konec junija, so med drugim omejili ruske prihodke od energentov in dostop Rusije do ključnih tehnologij. Med ukrepi preteklih paketov so še embargo na uvoz ruske nafte, prepoved uvoza in izvoza blaga, sektorske gospodarske sankcije in izključitev ruskih bank iz sistema Swift.