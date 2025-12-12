Svetli način
Nove sankcije proti Venezueli: lažji zaseg plovil, prepovedane transakcije

Washington, 12. 12. 2025 06.44 | Posodobljeno pred eno minuto

ZDA so v četrtek ponovno uvedle sankcije proti trem nečakom predsednika Venezuele Nicolasa Madura in nove sankcije proti šestim organizacijam, ladjarskim podjetjem in šestim ladjam, ki glede na sporočilo State Departmenta "podpirajo skorumpirani in nezakoniti Madurov režim".

State Department je Nicolasa Madura ponovno označil za voditelja mamilarskega kartela Cartel de los Soles, ki je uničil gospodarstvo države in destabilizira celotno regijo.

"Ameriška vlada bo še naprej zavračala finančno pomoč nezakonitemu Madurovemu režimu, ki jo ta uporablja za zatiranje venezuelskega ljudstva. ZDA so zavezane zagotavljanju varnosti ameriškega ljudstva z uporabo vseh razpoložljivih sredstev za odpravo groženj, ki jih predstavljajo trgovina z mamili in kriminal," je sporočil State Department.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: AP

Sankcije, ki prepovedujejo uporabo ameriških finančnih ustanov in podjetij ter ameriškim podjetjem prepovedujejo transakcije z osebami na seznamu sankcij, so ZDA uvedle dan po tem, ko so zasegle ladjo, ki je prevažala venezuelsko surovo nafto.

V primeru ladjarskih družb sankcije ameriškim uradnikom tudi olajšujejo zaseg plovil, poroča medij Axios.

ZDA so ponovno uvedle sankcije proti nečakom Madura. Efrain Antonio Campo Flores in Franqui Francisco Flores de Freitas sta znana kot mamilarska nečaka, potem ko sta bila aretirana na Haitiju in leta 2016 v ZDA obsojena zaradi prometa s kokainom.

Predsednik Biden ju je leta 2022 pomilostil v okviru izmenjave zapornikov z Venezuelo. Carlos Erik Malpica Flores je tretji nečak in povezan z venezuelsko državno naftno družbo Petroleos de Venezuela.

Sankcije so ZDA uvedle tudi proti panamskemu naftnemu poslovnežu Ramonu Carreteru Napolitanu. Štirje novi na seznamu so se pridružili Maduru, njegovi soprogi Cilii Flores, sinu Nicolasu Maduro Guerri in še trem sinovom Cilie Flores - Walterju Gavidii Floresu, Yosserju Gavidii Floresu in Yoswalu Gavidii Floresu, poroča Axios.

