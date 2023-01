Nove smernice o debelosti pri otrocih v ZDA požele mnogo kritik

Nobena skrivnost ni, da se ZDA že leta borijo s prekomerno debelostjo pri mnogih državljanih, tako mlajših kot starejših. Ameriška akademija za pediatrijo je tokrat podala nove smernice pediatrom, kako naj obravnavajo debelost pri otrocih. Vendar so naleteli na številne kritike. Priporočili so namreč intenzivno zdravljenje za otroke, stare šest let, ter zdravila za hujšanje in operacijo za otroke v zgodnjih najstniških letih. V ZDA je namreč debel vsak peti otrok, poroča BBC .

"Debelost je kronično zdravstveno stanje in poleg sprememb zdravega življenjskega sloga smo dokazali, da zdravila delujejo, prav tako pa tudi kirurški posegi," je dejal dr. Nazrat Mirza , eden od avtorjev. Dodal je, da želijo smernice odpraviti dvojna merila, s katerimi se soočajo ljudje z debelostjo, in sicer tako, da bodo medicinski posegi na voljo tako pri debelosti kot pri vseh drugih boleznih.

V določenih šolah v Washingtonu so celo ukinili pouk telesne vzgoje in ga nadomestili s predmetom o zdravju, kar je še dodatno razočaralo starše, katerih otroci obiskujejo šole.

"Tako kot pri astmi in hipertenziji," je pojasnil. "Pri hipertenziji bi nekomu rekli, naj zmanjša količino soli, vendar je krvni tlak še vedno visok, zato mu boste še vedno dajali zdravila."

Vendar so nekateri zdravniki zaskrbljeni zaradi poudarjanja intenzivnega zgodnjega ukrepanja. Dr. Katy Miller dela z najstniki, ki se spopadajo z motnjami hranjenja, in se boji, da bi te smernice lahko "pripravile otroke do težavnega odnosa z njihovim telesom".

"To so strategije zdravljenja, ki so drage in tudi v najboljših okoliščinah pogosto neuspešne," je povedala. Dodala je, da bi se morali bolj osredotočiti na družbene dejavnike, ki vplivajo na debelost pri otrocih. "Kako lahko od nekoga zahtevamo, naj se ne prehranjuje, če ne obravnavamo stvari, kot so revščina, pomanjkanje hrane in stanovanjska nestabilnost?"

"Imela sem 15-letnega pacienta, ki so mu zdravniki rekli, naj shujša," je navedla na primeru Millerjeva. "Njegova družina pa je živela v skrajni revščini. Njihove finančne razmere so se spremenile in rekel mi je: 'Veš, kaj je najboljši del tega, da imaš denar? Lahko kupiš sadje, ki ni plesnivo.'"