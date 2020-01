Nove smrtne žrtve in stotine uničenih domov v Avstraliji

Kot smo poročali, je v zadnjih dneh zaradi požarov umrlo vsaj 12 ljudi, več ljudi pogrešajo, tisoči pa so ujeti v ognjenem obroču. Oblasti, ki so potrdile, da je število žrtev naraslo na 14, se borijo, da bi požare omejile, pomagajo pa jim tudi gasilske enote iz drugih držav, vključno z gasilci iz ZDA. Avstralcem ne gredo v prid niti vročina in suša, ki že dalj časa pestita državo. Nekateri so zaradi tega prepričani, da je globalno segrevanje še dodatno poslabšalo že tako slabe razmere.

Požar so najbolj prizadeli zvezno državo Novi Južni Wales. Ognjeni zublji so zajeli gozdnata območja, grmičevja in pustošili po nacionalnem parku Blue Moutains. Oblasti poročajo, da je v požarih od ponedeljka umrlo vsaj sedem ljudi, več pa jih pogrešajo.

V zgodnjih jutranjih urah novega leta so ob obalni avtocesti v Novem Južnem Walesu približno 200 kilometrov od Sydneyja našli mrtvega moškega v zgorelem avtomobilu, je sporočila policija. Še eno truplo pa so danes našli v avtomobilu v bližini počitniškega naselja Sussex Inlet.

Reševalne službe opozarjajo, da bi se število žrtev lahko še zvišalo, saj v zadnjih dneh pogrešajo več oseb.