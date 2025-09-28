Svetli način
Nove sumljive smrti ruskih veljakov: enega našli v hotelu, drugega v gozdu

Moskva, 28. 09. 2025 15.27 | Posodobljeno pred eno minuto

Še tri sumljive smrti političnih in poslovnih veljakov v Rusiji. V gozdu so našli mrtvega 43-letnega Vitalija Kapustina, ki je pripadal ožjemu krogu trenutnega ruskega političnega vrha. V hotelu v Moskvi so našli mrtvega Aleksandra Fedotova, na armenskem konzulatu v Sankt Peterburgu pa Borisa Avakjana, ki naj bi bežal pred ruskim sodnim procesom.

43-letnega Vitalija Kapustina, šefa gradbenega podjetja in regionalnega poslanca, so našli zvezanega in mrtvega v gozdu. Truplo na drevesu so opazili mimoidoči in poklicali policijo. Ali si je sodil sam ali ne, bo pokazala preiskava, poročajo britanski mediji. Kapustin je bil sicer zvest član stranke Enotna Rusija, pod palcem pa je imel več milijonov. 

Tretja sumljiva smrt ta teden

V petzvezdničnem hotelu v Moskvi so mrtvega našli tudi 49-letnega Aleksandra Fedotova, nekdanjega uradnika za področje transporta. V hotelu naj bi se nahajal v času službenega potovanja, sobo naj bi imel v višjih nadstropjih hotela. 

Alexander Fedotov
Alexander Fedotov FOTO: Profimedia

S funkcije je nepričakovano odstopil lani, ko so zaokrožile informacije, da naj bi bil pod lupo ruske tajne službe. 

V začetku julija pa je na isti dan, kot je bil odpuščen, umrl minister za promet Roman Starovoit. Sodil naj bi si sam, a mnogi v to dvomijo. Prav z njim naj bi Fedotov tesno sodeloval.  Medtem naj bi izginil še moški, ki je bil blizu dvojici Starovoit - Fedotov. 

Preberi še Smrt ruskega ministra – opozorilo za politično elito?
Boris Avakyan
Boris Avakyan FOTO: Profimedia

Le dan pred smrtjo Fedotova pa so na stranišču na armenskem konzulatu v Sankt Peterburgu našli truplo nekdanjega carinskega uradnika, ki se je skušal izogniti sodnim procesom. 43-letni Boris Avakyan je bil poročen z nekdanjo zmagovalko tekmovanja Mrs. World 39-letno Julijo Ionino. 

