Nove sumljive smrti ruskih veljakov: enega našli v hotelu, drugega v gozdu

43-letnega Vitalija Kapustina , šefa gradbenega podjetja in regionalnega poslanca, so našli zvezanega in mrtvega v gozdu. Truplo na drevesu so opazili mimoidoči in poklicali policijo. Ali si je sodil sam ali ne, bo pokazala preiskava, poročajo britanski mediji. Kapustin je bil sicer zvest član stranke Enotna Rusija, pod palcem pa je imel več milijonov.

V petzvezdničnem hotelu v Moskvi so mrtvega našli tudi 49-letnega Aleksandra Fedotova , nekdanjega uradnika za področje transporta. V hotelu naj bi se nahajal v času službenega potovanja, sobo naj bi imel v višjih nadstropjih hotela.

S funkcije je nepričakovano odstopil lani, ko so zaokrožile informacije, da naj bi bil pod lupo ruske tajne službe.

V začetku julija pa je na isti dan, kot je bil odpuščen, umrl minister za promet Roman Starovoit. Sodil naj bi si sam, a mnogi v to dvomijo. Prav z njim naj bi Fedotov tesno sodeloval. Medtem naj bi izginil še moški, ki je bil blizu dvojici Starovoit - Fedotov.