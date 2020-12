Nove tegobe Boeinga 737 max: mehanske težave motorja

Kmalu po vzletu so piloti Boeinga 737 max v torek, 22. decembra opazili signal, ki jih je opozarjal na okvaro motorja, zato so se odločili, da bodo domnevno poškodovani motor ugasnili in se vrnili na letališče. Kasneje so odkrili, da je šlo za nizek hidravlični tlak v levem motroju. Letalo ni bilo v resnični nevarnosti, saj je lahko pristalo z enim motorjem. V letalu so bili prisotni samo trije člani posadke. "Sodobna letala so zasnovana tako, da delujejo tudi z enim motorjem, naše posadke pa so usposabljene za takšne primere," so sporočili iz Air Canada.