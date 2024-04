Nove težave Boeingovega letala: med vzletom odpadel pokrov motorja

Letalo 3695 Southwest Airlines se je v nedeljo dvignilo na dobre tri kilometre, ko so se le 25 minut po vzletu začele težave. Letalo se je moralo tako okoli 8.15 po krajevnem času vrniti na mednarodno letališče v Denverju, po pristanku pa so ga z vlačilci odvlekli do vrat, poroča Guardian.

Ameriška Zvezna uprava za letalstvo (FAA) je po tem, ko je na Boeingovem letalu med vzletom odpadel pokrov motorja in udaril v zakrilce, sprožila preiskavo, poročajo tuji mediji. Na spletu so se kmalu po dogodku pojavili posnetki in fotografije raztrganega pokrova motorja z logotipom Southwest Airlines.