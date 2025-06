Nove težave Jadrolinije: potniki, ki se več ur ne morejo vkrcati na trajekt

Jadrolinija se pred vrhuncem turistične sezone očitno znova sooča s težavami svoje flote, na kar že nekaj tednov opozarjajo potniki, ki se po več ur ne morejo vkrcati na trajekt. Še posebej problematične razmere so na najbolj prometni progi med Splitom in Supetarjem. Na to je ta teden opozorila županja Supetarja Ivana Marković, ki je ponazorila, da je iz Zagreba v Split prišla hitreje kot iz Splita v Supetar. Jadrolinija se je sicer le odzvala z dodatnim trajektom.

To linijo z več kot dvema milijonoma potnikov in več kot pol milijona vozil na leto Jadrolinija uspeva vzdrževati z dvema trajektoma po voznem redu izven sezone, doslej pa kljub povečanemu številu potnikov ni bilo tretje ladje, ki običajno vskoči v prometnih konicah in pluje z izrednimi odhodi, da bi zmanjšala čakalne vrste tako na celini kot na otoku, poroča hrvaški tportal.

Okvara na trajektu Jadrolinije FOTO: Bobo Pixell icon-expand

" Na trajektni liniji Split–Supetar bo poleg redne uvedbe izrednih odhodov, ne glede na opredeljen vozni red, od petka naprej vozil še dodaten trajekt, kar bo zagotovilo še večjo pretočnost," so za tportal pojasnili pri Jadroliniji. "To je dobra novica, saj je s koncem šolskega leta še večji pritisk potnikov. A stanje z ladjami je še vedno alarmantno," opozarja Markovićeva. Kot so spomnili, so v času mandata prejšnjega vodstva Jadrolinije v Grčiji kupili trajekt Sveti Duje, trenutno najmlajši v floti, kupljen posebej za to linijo. Zanj so porabili nekaj manj kot osem milijonov evrov, nato še dva milijona za popravila, a izkazalo se je, da ne more dobiti dovoljenja za plovbo na tej relativno preprosti poti, vsaj ne s predvideno kapaciteto vozil in potnikov. Tako je del njegove garaže dobesedno zavarjen, kapaciteta potnikov je zmanjšana in pluje predvsem med Drvenikom na celini in Sućurajem na otoku Hvar.

Stara flota: plovila od leta 1956