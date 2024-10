Nove težave za Jadrolinijo: znova padla klančina

Kot poroča Net.hr je na trajektu Jadrolinije ponovno prišlo do nesreče. Na trajektu je bilo ob dogodku deset ljudi in šest avtomobilov, vse pa so po rednem postopku izkrcali. Incident se je zgodil na trajektu Supetar, ki vozi na liniji Brestova - Porozina in povezuje celino z otokom Cres.

"Pri prihodu trajekta Supetar v pristanišče Brestova, na redni državni liniji Brestova - Porozina, je prišlo do tehnične težave s hidravličnim sistemom ladje. Vsi potniki so bili izkrcani in pri tem ni prišlo do ogrožanja varnosti ali materialne škode, poteka vzpostavitev proge Porozina-Brestova," so zapisali pri Jadroliniji, piše Net.hr.