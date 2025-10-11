Tujina
Nove znamke iz Francije, ki dišijo po svežih rogljičkih
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Francoska pošta je predstavila inovativne poštne znamke, ki ob praskanju oddajajo vonj po sveže pečenih rogljičkih. Dišeče znamke so se znašle v nabiralnikih po celi Franciji, da bi počastili njihovo svetovno znano specialiteto oziroma nepogrešljiv simbol francoskega zajtrka, pravijo na pošti.
Naslednji članek
Jezni Trump napovedal 100-odstotne carine za Kitajsko in 'strmoglavil' Wall Street
Naslednji članek
Trump naj bi hitel doseči mir, ker si je želel Nobelove nagrade
SORODNI ČLANKI
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.