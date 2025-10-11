Svetli način
Tujina

Nove znamke iz Francije, ki dišijo po svežih rogljičkih

Pariz, 11. 10. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Lea Marušič
Francoska pošta je predstavila inovativne poštne znamke, ki ob praskanju oddajajo vonj po sveže pečenih rogljičkih. Dišeče znamke so se znašle v nabiralnikih po celi Franciji, da bi počastili njihovo svetovno znano specialiteto oziroma nepogrešljiv simbol francoskega zajtrka, pravijo na pošti.

