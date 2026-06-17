Na domu osumljenca za streljanje v obleganem Sarajevu našli več dokazov

Med dokazi, ki so jih zasegli, je fotografija 65-letnega osumljenca, ki živi na območju mesta Alessandria južno od Milana, s tehnično opremo in dušilcem, sporočilo tožilstva povzema italijanska tiskovna agencija Ansa.

Preiskavo na njegovem domu so izvedli na podlagi pričevanja njegove nekdanje soproge in nekdanje partnerke. Ta je med zaslišanjem dejala, da ji je osumljenec povedal, da ga mučijo nočne more, ker je v 90. letih preteklega stoletja ubijal ljudi v BiH.

"Povedal mi je, da je ponavadi iz Milana odhajal z letalom in da so bili z njim ljudje, s katerimi je preživel vikend (...), tako da so kot ostrostrelci streljali muslimane," je povedala preiskovalcem. Moški se je doslej med zaslišanji skliceval na pravico do molka.