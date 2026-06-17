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Na domu osumljenca za streljanje v obleganem Sarajevu našli več dokazov

Milano, 17. 06. 2026 14.15 pred 8 dnevi 2 min branja 3

Avtor:
STA L.M.
Obleganje Sarajeva

Policija v Milanu je med preiskavo doma enega od osumljenih za sodelovanje v t. i. sarajevskem safariju našla dokaze, ki so jih opisali kot pomembne. Gre za enega od štirih Italijanov, ki jih tožilstvo preiskuje zaradi suma, ki naj bi med obleganjem Sarajeva v času vojne v BiH plačevali, da so tam streljali na prebivalce mesta.

Med dokazi, ki so jih zasegli, je fotografija 65-letnega osumljenca, ki živi na območju mesta Alessandria južno od Milana, s tehnično opremo in dušilcem, sporočilo tožilstva povzema italijanska tiskovna agencija Ansa.

Preiskavo na njegovem domu so izvedli na podlagi pričevanja njegove nekdanje soproge in nekdanje partnerke. Ta je med zaslišanjem dejala, da ji je osumljenec povedal, da ga mučijo nočne more, ker je v 90. letih preteklega stoletja ubijal ljudi v BiH.

"Povedal mi je, da je ponavadi iz Milana odhajal z letalom in da so bili z njim ljudje, s katerimi je preživel vikend (...), tako da so kot ostrostrelci streljali muslimane," je povedala preiskovalcem. Moški se je doslej med zaslišanji skliceval na pravico do molka.

Obleganje Sarajeva
Obleganje Sarajeva
FOTO: AP

Gre za enega od štirih Italijanov, ki so v okviru preiskave t. i. sarajevskih vikend ostrostrelcev osumljeni umora. Poleg njega so to še 80-letni voznik tovornjaka z območja mesta Pordenone, 64-letni poslovnež iz Brianze ter oseba iz Toskane.

Tožilstvo v Milanu je preiskavo dogajanja uvedlo novembra lani, in sicer na podlagi prijave novinarja in pisatelja Ezija Gavazzenija. Ta je v svoji letos objavljeni knjigi o tej temi zapisal, da so bili med bogatimi zahodnjaki, ki naj bi med vojno v Bosni in Hercegovini plačevali vojski bosanskih Srbov, da so med obleganjem Sarajeva streljali na njegove prebivalce, večinoma Italijani.

Med obleganjem Sarajeva med aprilom 1992 in decembrom 1995, ki je bilo najdaljše v zgodovini sodobnih vojn, je bilo po uradnih podatkih ubitih več kot 11.500 ljudi, med njimi več sto otrok. Med vojno v BiH je umrlo skoraj 100.000 ljudi, od tega polovica civilistov.

Sarajevo BiH vojni zločini ostrostrelci Italija
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KOMENTARJI3

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sukar 1
18. 06. 2026 10.02
to ni neumnost...to je bljak in največji drek od primerka
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+4
4 0
Hudi časi
17. 06. 2026 14.24
Človeška neumnost res nima meja.
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+7
8 1
Mihac27
18. 06. 2026 09.19
to in neumnost. to je hudobija in žlehtnoba.
Odgovori
+1
2 1
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