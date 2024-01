Novi dokumenti: Clinton naj bi grozil reviji in zahteval, naj ne pišejo o Epsteinu

V ZDA so objavili drugi sklop sodnih dokumentov o zloglasnem ameriškem finančniku in spolnem prestopniku Jeffreyju Epsteinu. Dokumenti med drugim vsebujejo pričevanje detektiva o dekletih, ki so na Epsteinovem domu opravljale 'masaže', in navedbe, da naj bi Bill Clinton od revije Vanity Fair zahteval, naj ne pišejo člankov o "njegovem dobrem prijatelju".

OGLAS

V četrtek zvečer so v ZDA objavili drugi del sodnih dokumentov, ki obsegajo več kot 300 strani. V prihodnjih dneh jih bodo razkrili še več, vključno z gradivom, ki še ni odpečateno in vsebuje imena, povezana z Epsteinom. Dejstvo, da je nekdo omenjen v dokumentih, sicer ne pomeni nujno, da je bil obtožen oz. da je zagrešil kaznivo dejanje, poroča CNN. Eden od dokumentov denimo vsebuje izjavo detektiva Josepha Recareyja iz Palm Beacha, ki opisuje postopek, na podlagi katerega sta Epstein in njegova sodelavka Ghislaine Maxwell iskala in novačila dekleta za "izvajanje masaž" na njegovem domu. Recarey odvetniku pojasni, da je govoril z okoli 30 dekleti, ki so delale pri Epsteinu. Doda tudi, da so žrtve, če so pripeljale še svoje prijateljice, dobile dodatno plačilo. "Ko so šle izvajat masažo, je bilo to spolno zadovoljevanje," je pojasnil detektiv. Žrtev, katere ime ni razkrito, je leta 2016 v izjavah dejala, da so ji, ko je bila stara med 15 in 17 let, plačali za masaže, čeprav s tem ni imela izkušenj. Mislila je, da gre za običajno masažo, a se je kmalu izkazalo, da je bila njena domneva napačna. "Pravkar sem bila tam in kar naenkrat se mi je zgodilo nekaj groznega," je povedala o svoji izkušnji.

Jeffrey Epstein FOTO: AP icon-expand

Dodala je, da je na Epsteinov dom na njegovo zahtevo pripeljala še druge srednješolke, obljubljal ji je, da bo prejela plačilo, tudi če ne bo naredila ničesar. Dokumenti razkrivajo tudi elektronska sporočila, ki sta si jih leta 2011 izmenjali Sharon Churcher, novinarka britanskega Mail on Sunday, in Virginia Roberts Giuffre, ena od žrtev. Giuffrejeva je v enem od sporočil zapisala, da je nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton grozil reviji Vanity Fair. Vstopil naj bi v njihove prostore in jim zagrozil, naj ne pišejo člankov o njegovem dobrem prijatelju Epsteinu v povezavi s trgovino z ljudmi. Graydon Carter, urednik Vanity Fair med 1992 in 2017, je za CNN dejal, da do interakcije med njimi in Clintonom ni prišlo. Tiskovni predstavnik Clintona ni želel komentirati novih razkritij. Pred tem je v sredo ob objavi prvih dokumentov dejal, da je "minilo skoraj 20 let, odkar je predsednik Clinton nazadnje imel stik z Epsteinom".

Bill Clinton FOTO: Shutterstock icon-expand

Clinton je v preteklosti priznal, da je Epsteina poznal in da je letel z njegovim zasebnim letalom, vendar je zanikal, da bi storil kaznivo dejanje ali vedel za njegove zločine. Razkriti dokumenti sicer ne namigujejo, da bi Clinton zagrešil kaj nezakonitega. Prva serija dokumentov, objavljena v sredo, je večinoma vsebovala imena in informacije, ki so že bile razkrite v preteklih medijskih poročanjih. Vendar je prvič, da so bili dokumenti javno objavljeni.