Novi dokumenti o Epsteinu: med omenjenimi Musk, Bannon, princ Andrew

Dokumenti, ki so jih nadzornemu odboru ameriškega predstavniškega doma predali skrbniki zapuščine Jeffreyja Epsteina, razkrivajo, da je bil Elon Musk decembra 2014 povabljen na Epsteinov otok.

Ena od vrstic v zapisih z dne 6. decembra 2014 se glasi: "Opomnik: Elon Musk na otok 6. decembra (ali to še velja?)". Kot poroča BBC, je Musk v preteklosti potrdil, da ga je Epstein povabil na svoj otok, a da je njegovo povabilo zavrnil.

Med potniki na letu iz New Jerseyja na Florido maja 2000 je naveden tudi britanski princ Andrew, ki naj bi potoval v družbi Epsteina in njegove sodelavke Ghislaine Maxwell. V knjigi sta zabeležena dva zapisa o plačilih za masaže za "Andrewa", februarja in maja 2000. V knjigi sicer ni jasno zapisano, da gre za britanskega princa, a zapisi Buckinghamske palače kažejo, da je 11. maja 2000 odletel v New York, da bi se udeležil sprejema za Nacionalno združenje za preprečevanje krutosti do otrok, v domovino pa se je vrnil 15. maja, poroča BBC.