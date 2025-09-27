Novi dokumenti o Epsteinu: med omenjenimi Musk, Bannon, princ Andrew

Dokumenti, ki so jih nadzornemu odboru ameriškega predstavniškega doma predali skrbniki zapuščine Jeffreyja Epsteina, razkrivajo, da je bil Elon Musk decembra 2014 povabljen na Epsteinov otok.
Ena od vrstic v zapisih z dne 6. decembra 2014 se glasi: "Opomnik: Elon Musk na otok 6. decembra (ali to še velja?)". Kot poroča BBC, je Musk v preteklosti potrdil, da ga je Epstein povabil na svoj otok, a da je njegovo povabilo zavrnil.
Med potniki na letu iz New Jerseyja na Florido maja 2000 je naveden tudi britanski princ Andrew, ki naj bi potoval v družbi Epsteina in njegove sodelavke Ghislaine Maxwell. V knjigi sta zabeležena dva zapisa o plačilih za masaže za "Andrewa", februarja in maja 2000. V knjigi sicer ni jasno zapisano, da gre za britanskega princa, a zapisi Buckinghamske palače kažejo, da je 11. maja 2000 odletel v New York, da bi se udeležil sprejema za Nacionalno združenje za preprečevanje krutosti do otrok, v domovino pa se je vrnil 15. maja, poroča BBC.
V dokumentih je omenjeno tudi Epsteinovo kosilo s podjetnikom Petrom Thielom novembra 2017 in zajtrk s Stevom Bannonom februarja 2019. Omenjeni so tudi načrti za zajtrk z ustanoviteljem Microsofta Billom Gatesom decembra 2014. Gates je pred časom dejal, da je bilo srečanje z Epsteinom "napaka".
Ni pa navedeno, da so se tisti, omenjeni v datotekah, zavedali domnevnega kaznivega dejanja, zaradi katerega je bil Epstein kasneje aretiran.
Gre sicer za tretji sklop dokumentov, ki jih je predložila zapuščina Epsteina. Tiskovna predstavnica demokratov v odboru Sara Guerrero je generalno državno tožilko Pam Bondi pozvala, naj objavi še več dokumentov, povezanih z Epsteinom.
"Vsakemu Američanu bi moralo biti jasno, da je bil Jeffrey Epstein prijatelj z nekaterimi najmočnejšimi in najbogatejšimi moškimi na svetu. Vsak nov dokument, ki ga objavimo, zagotavlja nove informacije, medtem ko si prizadevamo za pravico za preživele in žrtve," je dejala.
Republikanci v odboru so medtem demokrate obtožili, da "dajejo politiki prednost pred žrtvami", in napovedali, da bodo kmalu objavili celoten sklop dokumentov.
