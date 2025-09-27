Svetli način
Tujina

Novi dokumenti o Epsteinu: med omenjenimi Musk, Bannon, princ Andrew

27. 09. 2025

M.S.
18

Demokratski kongresniki so objavili nove dokumente iz preiskave o obsojenem spolnem prestopniku Jeffreyju Epsteinu. V njih so med drugim omenjeni milijarder Elon Musk, nekdanji svetovalec Trumpa Steve Bannon, podjetnik Peter Thiel in britanski princ Andrew.

Dokumenti, ki so jih nadzornemu odboru ameriškega predstavniškega doma predali skrbniki zapuščine Jeffreyja Epsteina, razkrivajo, da je bil Elon Musk decembra 2014 povabljen na Epsteinov otok. 

Ena od vrstic v zapisih z dne 6. decembra 2014 se glasi: "Opomnik: Elon Musk na otok 6. decembra (ali to še velja?)". Kot poroča BBC, je Musk v preteklosti potrdil, da ga je Epstein povabil na svoj otok, a da je njegovo povabilo zavrnil. 

Med potniki na letu iz New Jerseyja na Florido maja 2000 je naveden tudi britanski princ Andrew, ki naj bi potoval v družbi Epsteina in njegove sodelavke Ghislaine Maxwell. V knjigi sta zabeležena dva zapisa o plačilih za masaže za "Andrewa", februarja in maja 2000. V knjigi sicer ni jasno zapisano, da gre za britanskega princa, a zapisi Buckinghamske palače kažejo, da je 11. maja 2000 odletel v New York, da bi se udeležil sprejema za Nacionalno združenje za preprečevanje krutosti do otrok, v domovino pa se je vrnil 15. maja, poroča BBC. 

Elon Musk
Elon Musk FOTO: Profimedia

V dokumentih je omenjeno tudi Epsteinovo kosilo s podjetnikom Petrom Thielom novembra 2017 in zajtrk s Stevom Bannonom februarja 2019. Omenjeni so tudi načrti za zajtrk z ustanoviteljem Microsofta Billom Gatesom decembra 2014. Gates je pred časom dejal, da je bilo srečanje z Epsteinom "napaka".

Ni pa navedeno, da so se tisti, omenjeni v datotekah, zavedali domnevnega kaznivega dejanja, zaradi katerega je bil Epstein kasneje aretiran.

Princ Andrew
Princ Andrew FOTO: Profimedia

Gre sicer za tretji sklop dokumentov, ki jih je predložila zapuščina Epsteina. Tiskovna predstavnica demokratov v odboru Sara Guerrero je generalno državno tožilko Pam Bondi pozvala, naj objavi še več dokumentov, povezanih z Epsteinom. 

"Vsakemu Američanu bi moralo biti jasno, da je bil Jeffrey Epstein prijatelj z nekaterimi najmočnejšimi in najbogatejšimi moškimi na svetu. Vsak nov dokument, ki ga objavimo, zagotavlja nove informacije, medtem ko si prizadevamo za pravico za preživele in žrtve," je dejala.

Republikanci v odboru so medtem demokrate obtožili, da "dajejo politiki prednost pred žrtvami", in napovedali, da bodo kmalu objavili celoten sklop dokumentov.

KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
M_teoretik
27. 09. 2025 09.40
Republikanci bodo kmalu razkrili celotne dokumente. Trenutno je na dodelavi v trstenjakovi kleti!?
ODGOVORI
0 0
radio kričač
27. 09. 2025 09.36
-2
To bi pa blo lahko lažno od Elona, zdej ko je skregan z oranžno opico
ODGOVORI
0 2
Watchy
27. 09. 2025 09.30
-1
Amerika je država sam za experts. Pusiji se preselijo v EU. Nikol nom oprostil ozzyiu ker se je preslil nazaj v anglijo.
ODGOVORI
4 5
jank
27. 09. 2025 09.37
+0
Pametni bežijo iz norišnice!
ODGOVORI
1 1
jank
27. 09. 2025 09.14
+3
Sami princi teme!
ODGOVORI
8 5
Watchy
27. 09. 2025 09.28
-1
Zakaj ste vsi tok za svetlobo?
ODGOVORI
3 4
Aktivna državljanka
27. 09. 2025 09.12
+4
Menda ga ima Musk na baterije, 10 otrok, več žen, nekje mora prazniti in polniti baterije.
ODGOVORI
6 2
GrizzlyMravlja
27. 09. 2025 09.09
+2
Demokrati znajo samo pluvat po republikancih odkar je trumpova administracija prisla. Ni cudno prej ne duha ne sluha o teh dokumentih, ko pa pride 2. mandat trumpa so pa ratal spletna senzacija. Tudi tele 24kur so privzen h tem. Ni prav kar se je dogajalo ampak delate konstanto dramo iz tega samo zato ker ni bilo zmage na volitvah.
ODGOVORI
9 7
jank
27. 09. 2025 09.16
+3
Ne rabijo pljuvati demokrati, ker nihče ne more bolj pljuvati kot oni sami po sebi.
ODGOVORI
7 4
scipio
27. 09. 2025 08.53
-1
Gliha vkup štriha...in potem se bom s tem védenjem vozil z nekimi avti na baterije, ki jih takle pokvarjeni element producira in jih za drag denar prodaja svojim fenom? Se raje kar držim svojega W204. En krogec, trojni razdelek...Švabska reč: leti kot ptica, pije mi slabih 6 L dizla na 100km. Sicer pa o dedcih: raje pomislim na Zorbo kot na Elona, če mi naj taka misel seže na karakter. Nasploh pa, gledano v celem, so mi ženske bolj všeč, še najbolj pa ena, ki na podlagi njene svobodne odločitve še vedno vztraja in živi z menoj.
ODGOVORI
4 5
ole ole
27. 09. 2025 08.50
+3
pedotom se plačuje davke. razmislite malo.
ODGOVORI
5 2
Ježek Tekka
27. 09. 2025 08.48
+10
#je njegovo povabilo zavrnil# Res ste gnojni.
ODGOVORI
11 1
Stojadina-sportiva
27. 09. 2025 08.48
+3
Ne zmanjka dokumentov ane...kdor ni levim po godu pristane na njem zgleda.
ODGOVORI
9 6
Dragica Cegler
27. 09. 2025 08.47
+11
Dajte že nehat ugibati.Ce je pa to res ,bi morali odgovarjati tudi starši teh mladoletnih otrok.Da dovoliš 12,13 14 ... letnici na jahto,moraš biti malo ubrisan.
ODGOVORI
12 1
Quatflow
27. 09. 2025 08.44
+13
Pozabili ste omeniti svoje leve aka Clinton in co. Ne bodite pristranski 😉
ODGOVORI
15 2
Artechh
27. 09. 2025 08.39
+8
Itak je pol Amerike omenjene.... Ko boste vedl kdo je otroke slatov napišite, do takrat pa nehite z to propagando....
ODGOVORI
10 2
cirenij
27. 09. 2025 08.36
+3
Ja, pa kaj! Udarna novica, ko se hoče koga diskvalififat. Fučka se mu, pri vsem tem bogastvu.
ODGOVORI
6 3
