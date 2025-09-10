Svetli način
Novi francoski premier: Moral bom narediti prelom

10. 09. 2025

STA
9

Novi francoski premier Sebastien Lecornu je danes ob prevzemu funkcije obljubil korenite spremembe. Na slovesnosti ob predaji poslov od dosedanjega premierja Francoisa Bayrouja v Parizu je zatrdil, da bo pri sestavljanju kabineta našel načine za sodelovanje z opozicijskimi strankami, da bi končali politično krizo v državi.

Sebastien Lecornu
Sebastien Lecornu FOTO: Profimeda

Lecornu, ki ga je predsednik Emmanuel Macron po odstopu Bayrouja v torek zvečer imenoval za novega premierja, je obljubil korenite spremembe, preden se bo lotil težke naloge oblikovanja vladne koalicije, s katero bi prekinil politični zastoj v državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Morali bomo narediti prelom, ne le v obliki ali metodi, ampak tudi v vsebini," je po kratkem govoru ob predaji dolžnosti na sedežu vlade v palači Matignon dejal Lecornu, ob tem pa Francozom sporočil, da "nam bo uspelo".

Novi premier, že peti v nekaj manj kot dveh letih, je tudi pohvalil pogum Bayrouja, ki se je poslovil po skoraj devetih mesecih na čelu vlade. Bayrou je odstopil, potem ko parlament v ponedeljek ni podprl zaupnice njegovi vladi glede njegovega načrta za zmanjšanje dolga.

39-letni Lecornu, sicer tesni sodelavec predsednika Macrona, ki je bil doslej na čelu obrambnega ministrstva, se sooča s težko nalogo sestaviti vlado, ki bi se obdržala na položaju dlje od vlad njegovih predhodnikov Bayrouja in Michela Barnierja. Slednji se je poslovil po manj kot 100 dneh na čelu vlade.

Opozicija je bila kritična do imenovanja Lecornuja, ki je širši javnosti praktično neznan. Skrajno leva stranka Nepokorna Francija je napovedala, da bo ob predstavitvi nove vlade v parlamentu vložila predlog nezaupnice.

Socialistična stranka pa je menila, da Macron z imenovanjem Lecornuja, politika z desnice, tvega družbeno jezo in institucionalno blokado, poroča AFP.

Predaja poslov na sedežu vlade je sicer potekala na dan, ko so na poziv gibanja Blokirajmo vse po vsej državi potekale protestne akcije proti varčevalnim načrtom vlade, z blokadami cest, sabotažami in demonstracijami. Ponekod so izbruhnili izgredi, po podatkih notranjega ministrstva pa so do 13. ure aretirali skoraj 300 ljudi, od tega 171 v Parizu, je poročala televizija BFMTV.

KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delavec_Slo
10. 09. 2025 16.25
+3
Jap, 5 let prepozno!
ODGOVORI
3 0
Zemljak Balki
10. 09. 2025 16.22
+3
Številne afriške države so nehale plačevat franciji kao dolgove....v resnici plačilo za izgradnjo železnic in cest...ki so jih zgradil v kolonijah da so lahko izropal državo...pa to
ODGOVORI
4 1
Zemljak Balki
10. 09. 2025 16.21
+3
Libiji vrnte dobrih 2000 milijard plus obresti kolk ste dolžni za nafto....pa ste raj bombandiral državo kot plačal....pa to
ODGOVORI
4 1
Srebrni breg
10. 09. 2025 16.32
Ravno zaradi dolga Libiji so jo zahodnjaki s kavboji rajši razrušili kot vrnili dolg.
ODGOVORI
0 0
Srebrni breg
10. 09. 2025 16.14
+6
Macronu daj brco in tako reši Francijo in Evropo. Potem pa še brca Layni in naciju Mercu.
ODGOVORI
7 1
galeon
10. 09. 2025 16.13
+2
Kaj pametnega boš pa naredil? A boš ameriki nehal pomagat s svojimi letali raketirat tuje države?
ODGOVORI
5 3
Kimberley Echo
10. 09. 2025 16.02
+4
Ta ta nov lahko naredi kar hoče, pa mu ne bo ratalo. Francija je črna luknja, najbolj zadolžena država v EU. V anketi se je 76% Francozov izjasnilo proti temu ljubljencu Macrona, ki ima 15% podporo. Pa še davek na elektriko je zvišal iz 5,5% na 20%.
ODGOVORI
5 1
DasaizDalasa
10. 09. 2025 15.55
+3
Makaron jih bo spet fasal doma, ga zadnjč ni izučilo.
ODGOVORI
4 1
Pacient2
10. 09. 2025 15.27
+4
Francija je najbolj brutalna kolonialna sila
ODGOVORI
5 1
