Novi francoski premier: Moral bom narediti prelom

Lecornu, ki ga je predsednik Emmanuel Macron po odstopu Bayrouja v torek zvečer imenoval za novega premierja, je obljubil korenite spremembe, preden se bo lotil težke naloge oblikovanja vladne koalicije, s katero bi prekinil politični zastoj v državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Morali bomo narediti prelom, ne le v obliki ali metodi, ampak tudi v vsebini," je po kratkem govoru ob predaji dolžnosti na sedežu vlade v palači Matignon dejal Lecornu, ob tem pa Francozom sporočil, da "nam bo uspelo".

Novi premier, že peti v nekaj manj kot dveh letih, je tudi pohvalil pogum Bayrouja, ki se je poslovil po skoraj devetih mesecih na čelu vlade. Bayrou je odstopil, potem ko parlament v ponedeljek ni podprl zaupnice njegovi vladi glede njegovega načrta za zmanjšanje dolga.

39-letni Lecornu, sicer tesni sodelavec predsednika Macrona, ki je bil doslej na čelu obrambnega ministrstva, se sooča s težko nalogo sestaviti vlado, ki bi se obdržala na položaju dlje od vlad njegovih predhodnikov Bayrouja in Michela Barnierja. Slednji se je poslovil po manj kot 100 dneh na čelu vlade.

Opozicija je bila kritična do imenovanja Lecornuja, ki je širši javnosti praktično neznan. Skrajno leva stranka Nepokorna Francija je napovedala, da bo ob predstavitvi nove vlade v parlamentu vložila predlog nezaupnice.

Socialistična stranka pa je menila, da Macron z imenovanjem Lecornuja, politika z desnice, tvega družbeno jezo in institucionalno blokado, poroča AFP.

Predaja poslov na sedežu vlade je sicer potekala na dan, ko so na poziv gibanja Blokirajmo vse po vsej državi potekale protestne akcije proti varčevalnim načrtom vlade, z blokadami cest, sabotažami in demonstracijami. Ponekod so izbruhnili izgredi, po podatkih notranjega ministrstva pa so do 13. ure aretirali skoraj 300 ljudi, od tega 171 v Parizu, je poročala televizija BFMTV.