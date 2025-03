Novi hrvaški nepremičninski davek ponekod višji za 60 odstotkov

Med Hrvati, ki svoje nepremičnine oddajajo turistom, veliko prahu še naprej dviguje davek na nepremičnine, ki so ga uvedli z letošnjim letom. Z njim so nadomestili dosedanji davek na počitniške objekte, novi davek pa bo lahko občutno višji. Višino določajo občine, večina jih je napovedala dvig. V Istri, kjer ima počitniške hiše in stanovanja tudi precej Slovencev, bo ponekod višji kar za 60 odstotkov.

Mario Milić iz Fažane oddaja dva apartmaja, do sedaj je plačeval davek v višini pet evrov na kvadratni meter, novi znesek bo za 60 odstotkov višji.

"Meni osebno je nesprejemljivo, da smo v občini Fažana uvedli najvišji znesek davka na nepremičnine, ki znaša osem evrov na kvadratni meter. Mi tukaj nimamo celoletnega turizma, imamo sezono, ki traja dva do tri mesece, to je klasično kopanje," je dejal Milić.