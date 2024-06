Novi hrvaški evroposlanec: v ferrariju ga je vozil obsojenec za poskus uboja

Poslanec hrvaškega sabora je nove kritike sprožil v nedeljo, ko se je iz volilnega štaba stranke odpeljal v rdečem ferrariju. Kot se je izkazalo, je luksuzno vozilo upravljal večkrat obsojeni zagrebški gostinec Ivko Marić , ki je bil v preteklosti po pisanju Indexa obsojen zaradi različnih kaznivih dejanj in prekrškov, med drugim leta 2013 za poskus uboja in poskus povzročitve hude telesne poškodbe. Takrat so mu prisodili štiri leta in tri mesece zapora.

Opozoril je, da mandat za Evropski parlament ne pripada Bartulici, temveč stranki. Ob tem je Bartulico pozval, naj pojasni svoje početje, sicer bo svojo perspektivo moral iskati drugje. "Od njega kot odgovorne osebe in kristjana pričakujem jasen odgovor, da to ni to, kar zastopa, in da je storil napako," je še dejal Penava.

Kotp oroča Net.hr, se je odzval tudi podpredsednik stranke Mario Radić, ki je dejal, da je poteza strankarskega kolega, čeprav naj se ta ne bi zavedal, s kom se vozi, "absolutno nesprejemljiva". "V torek sva bila s Penavo ves dan na pogajanjih na vladi. Želel sem , da se ta zgodba okoli Ferrarija in Bratulice vendarle umiri, a ko smo izvedeli, v družbi koga je bil, je zgodba prešla v sfero neubranljivega. To je nesprejemljivo in za takšnim ravnanjem ne morem stati," je dodal.

Afero je v saboru komentiral tudi premier in predsednik vladajoče HDZ Andrej Plenković. "To je neuspeli skeč," je dejal in ocenil, da Bartulica ni vajen pritiska in da je na tak način odgovoril nanj.

Na volitvah za Evropski parlament je šest mandatov sicer osvojila vladajoča HDZ, štiri mandate SDP, enega pa sta prejela DP in levozeleni Zmoremo!.