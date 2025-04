Novi hrvaški zakon za odstranitev srbskih nagrobnikov

Novi zakon o pokopališčih - prvi po 27 letih - določa, da morajo v 30 dneh od njegove uveljavitve s pokopališč odstraniti vsa spominska obeležja, ki žalijo nacionalna, verska ali moralna čustva državljanov in vrednote osamosvojitvene vojne ter na kakršenkoli način poveličujejo agresijo na Hrvaško ali oborožen upor proti Hrvaški v prvi polovici 90. let prejšnjega stoletja. Pri tem ni pomembno, ali so zapisi v cirilici ali latinici.

V skladu z zakonom, ki naj bi ga kmalu uveljavili, bodo morali odstraniti le nagrobne spomenike, ki so bili postavljeni po 30. maju 1990, ko je bil konstituiran prvi hrvaški sabor. O tem, ali so sporni ali ne, bodo odločale posebne komisije v vsaki hrvaški županiji. Njihovo mnenje sicer ne bo zavezujoče.

Če simbola ali obeležja, ki ne bo v skladu z novim zakonom, ne bodo odstranili v 30 dneh od njegove uveljavitve, bodo lastniki morali plačati denarno kazen.