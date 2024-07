Novi iranski predsednik podprl Hamas, Hezbolah o premirju

Novoizvoljeni iranski predsednik Masud Pezeškian je v pismu vodji Hamasa Ismailu Haniji izrazil podporo palestinskemu islamističnemu gibanju. Ob tem je Izrael obtožil izvajanja apartheida in poudaril, da je podpiranje Palestincev človeška in islamska dolžnost. Vodja libanonskega gibanja Hezbolah Hasan Nasrala je v sredo dejal, da bodo spoštovali vsako odločitev zavezniškega palestinskega gibanja Hamas glede morebitne prekinitve ognja v Gazi in prenehali z operacijami proti Izraelu. Ob pogajanjih o premirju v Gazi se nadaljuje tudi izraelska ofenziva, ki je v zadnjem dnevu terjala najmanj 50 življenj.

"Iran bo še naprej v celoti podpiral zatirano palestinsko ljudstvo do uresničitve njegovih legitimnih zahtev in osvoboditve svetega Al Kudsa," je zapisal Masud Pezeškian, pri čemer je uporabil arabski izraz za Jeruzalem. Ob tem je Izrael obtožil izvajanja apartheida in poudaril, da je sodelovanje s Palestinci človeška in islamska dolžnost, poročajo tuje tiskovne agencije.

Masud Pezeškian FOTO: AP icon-expand

V ponedeljek je novoizvoljeni iranski predsednik iz vrst reformistov, ki je v petkovem drugem krogu predsedniških volitev premagal skrajno konservativnega kandidata Saida Džalilija, pismo naslovil tudi na vodjo libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah Hasana Nasralo. V njem je potrdil, da bo islamska republika nadaljevala s protiizraelsko politiko in še naprej podpirala partnerske strani v okviru t. i. osi odpora. V luči tega se je Pezeškian po telefonu pogovarjal tudi s sirskim kolegom Bašarjem al Asadom in potrdil nadaljnjo podporo Irana Siriji. Pezeškian, ki bo 30. julija v parlamentu v Teheranu prisegel kot predsednik, je v drugem krogu volitev slavil s 54 odstotki glasov, medtem ko jih je Džalili osvojil 44 odstotkov. Na položaju bo nasledil Ebrahima Raisija, ki je maja umrl v helikopterski nesreči. Hezbolah: "Vse, kar sprejme Hamas, bomo sprejeli vsi" "Hamas se pogaja v imenu celotne osi odpora," pa je dejal Nasrala, pri čemer je imel v mislih več zavezniških oboroženih skupin, ki so dejavne po celotnem Bližnjem vzhodu in nasprotujejo Izraelu in ZDA. "Vse, kar sprejme Hamas, bomo sprejeli vsi. Od Hamasa ne zahtevamo, da se usklajuje z nami, saj je ta bitka v prvi vrsti njihova," je še dejal Nasrala. Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah od začetka vojne v Gazi 7. oktobra lani podpira Hamas v spopadih proti izraelski vojski in se ob libanonsko-izraelski meji prav tako redno spopada z Izraelci, kar je v zadnjih mesecih okrepilo strahove pred širitvijo spopadov po celotni regiji. Nasrala je svojo izjavo v sredo podal kmalu po srečanju z delegacijo Hamasa, medtem pa naj bi se v Katarju nadaljevala tudi pogajanja o premirju v Gazi.

Hezbolah FOTO: Shutterstock icon-expand