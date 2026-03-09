Naslovnica
Tujina
v živo
Zgodba se razvija

Novi iranski voditelj sin ubitega Hameneja, cene nafte poskočile

Teheran, 09. 03. 2026 06.03 pred 16 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.S. STA
Modžtaba Hamenej

Iranska skupščina vladajočih klerikov je devet dni po smrti dolgoletnega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja, ubitega v ameriško-izraelskih napadih, za naslednika imenovala njegovega sina, ajatolo Modžtaba Hameneja. Svetovne cene nafte so medtem poskočile nad 110 dolarjev (95 evrov) za sod, delniški trgi pa so strmoglavili. Stopnjevanje ameriško-izraelske vojne z Iranom namreč krepi strahove pred dolgotrajnimi motnjami v prometu skozi Hormuško ožino.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
06.30

Eksplozije v Dohi

V katarski prestolnici Dohi so v zgodnjih jutranjih urah slišali več eksplozij, poročajo novinarji AFP. Katarsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so njihove sile prestregle nov raketni napad.

06.27

Nov val raket

Iran je pod svojim novim voditeljem Modžtabo Hamenejem ponoči izstrelil prvi val raket, je v objavi na Telegramu sporočila državna radiotelevizija IRIB.

06.26

Trump: 'Majhna cena za varnost'

Ameriški predsednik Donald Trump meni, da se bodo visoke cene nafte popravile same od sebe in da je to "majhna cena za globalno varnost". "Kratkoročne cene nafte, ki bodo hitro padle, ko bo iranska jederska grožnja uničena, so zelo majhna cena za ZDA in svet, varnost in mir," je zapisal. "SAMO BEDAKI BI RAZMIŠLJALI DRUGAČE," je nadaljeval.

06.22

Največje zvišanje cen po letu 2022

BBC poroča, da gre za največje zvišanje cen nafte od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022.

06.19

Cene surove nafte v nebo

Zaradi nadaljevanja vojne so se znova zatresli delniški trgi, cene surove nafte pa so poskočile in presegle ceno 110 dolarjev (95 evrov) za sod.

Šestinpetdesetletni Modžtaba Hamenej "je na podlagi odločilnega glasovanja spoštovanih predstavnikov skupščine strokovnjakov imenovan in predstavljen kot tretji voditelj svetega sistema Islamske republike Iran", je v izjavi zapisalo vodstvo iranskega duhovniškega organa.

Kot so še zapisali, kljub "brutalni agresiji zločinske Amerike in zlobnega cionističnega režima niso niti za minuto oklevali pri izbiri novega voditelja".

Ameriški predsednik Donald Trump je mlajšega Hameneija pred tem označil za "lahkokategornika" in v nedeljo znova vztrajal, da bi moral on imeti besedo pri imenovanju novega voditelja. "Če ne bo dobil našega soglasja, ne bo dolgo zdržal," je povedal za ABC News.

Iranski zunanji minister Abas Aragči se je na to odzval, da bo novega voditelja izvolilo iransko ljudstvo, in ne ameriški predsednik ter da "nihče ne bo dovolil vmešavanja v naše notranje zadeve". Od Trumpa je zahteval, da se ljudem v regiji opraviči za začetek vojne.

Modžtaba Hamenej velja za predstavnika konzervativne struje, predvsem zaradi njegovih vezi z revolucionarno gardo, ideološko vejo vojske islamske republike.

Modžtaba Hamenej
FOTO: AP

Izraelska vojska je že pred imenovanjem novega ajatole posvarila vsakega naslednika, da "ne bomo oklevali, da vas ciljamo".

Trump je ob tem v pogovoru za Times of Israel dejal, da bosta odločitev o koncu vojne z Iranom sprejela ZDA in Izrael skupaj. Kot je pojasnil, se je pogovarjal z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem, ob tem pa poudaril, da se bo odločil ob "pravem času".

Na vprašanje, ali bi Izrael lahko nadaljeval vojno proti Iranu, če bi se ZDA odločile ustaviti napade, je Trump odgovoril, da ne. "Mislim, da to ne bo potrebno."

iran vojna bližnji vzhod zda

Po Hameneju Hamenej?

voyo
Portal
Priscilla
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
