Novi južnokorejski predsednik ne želi skrbeti za psa 'prijateljstva'

V skladu z zakonodajo sta sicer oba uradno last države in bi ju moral predsednik ob odhodu predati pristojnim oblastem, a na zadnji dan mandata je bil podpisan dogovor, po katerem so skrb za psa zaupali Inu. A novi predsednik se z modelom financiranja ni strinjal, psička, katerih oskrba mesečno znese 1800 evrov, pa sta ostala brez doma. Psa Gomi in Songgang so zaradi zdravstvenih težav zato najprej premestili v veterinarsko kliniko v mestu Daeju, kasneje, ko sta si opomogla, pa sta prešla v oskrbo gwangjuškega živalskega vrta.

Pasma pungsan izvira iz Severne Koreje, njen predsednik Kim Džong Un pa je dva izmed njenih predstavnikov, psička po imenu Gomi in Songgang, po tretjem vrhu v Pjongjangu pred štirimi leti podaril Južni Koreji. Kot se je takrat strinjal z južnokorejskim predsednikom Mun Dže Inom , sta psa znak prijateljstva med državama, piše The Guardian .

Ko je severnokorejski predsednik Džong Un leta 2018 Gomi in Songgang podaril južnokorejski vladi, sta prešla v last države, prebivala sta v pisarni predsednika Ina. Letošnjega maja je zapustil predsedniško pisarno, a ju je zaradi spremembe v zakonodaji lahko odpeljal v svoj zasebni dom. A oskrba bi še vedno morala ostati v domeni vlade, novi predsednik Joon Suk-jeola pa ideji ni naklonjen.

Po mesecu selitve iz 'vladnih krogov' pa sta se kosmatinca prvič po mesecu dni nastavila tudi kameram. "Gomi in Songgang sta simbol miru južno- in severnokorejskega sodelovanja ter sprave. Vzgajali jih bomo v tem duhu," je ob dogodku za medije dejal župan mesta Gwangju Kang Gijung .

Mun Dže In je zato Joona v prvih dneh novembra obtožil, da ne pokriva finančnih stroškov, ki nastajajo z oskrbo psov, med drugim naj ne bi plačeval hrane in veterinarske oskrbe. Joonova stranka se je na obtožbe ostro odzvala in jih zanikala, saj da predsedniku nikoli niso preprečevali skrbi za psa in da se o oskrbi "pogovarjajo". Predsednik Mun Dže In ju je nato predal v roke veterinarjev in oskrbnikov.

Sicer pa Ina zaradi odnosa s severnokorejskim predsednikom mnogi obtožujejo za 'podrejenega' Kimg Džong Unu. S sodelovanjem, ki so ga mnogi ocenjevali za enostranskega, naj bi Severni Koreji in njenemu predsedniku omogočil skrivno jedrsko opolnomočenje.