Novi koronavirus prekinil sojenje obtoženim za napad na Charlie Hebdo

Obtoženega 35-letnika je na sojenju obšla slabost in je bruhal, pregledal ga je tudi zdravnik. Sodnik je zato sojenje prekinil. Napovedal je, da bodo testirali še ostale obtožene sostorilstva pri pokolu, od rezultatov pa bo odvisen nadaljnji potek sojenja.

Januarja 2015 je bilo v napadih islamskih skrajnežev na tednik, policistko in judovsko trgovino ubitih 17 ljudi. Na sodišču poteka sojenje 14 obtoženim, Polata pa opisujejo kot desno roko napadalcaAmedyja Coulibalyja.

Coulibaly je dan po pokolu v uredništvu tednika 7. januarja 2015, ki sta ga izvedla brata Said in CherifKouachi in ubila 12 ljudi, napadel judovsko trgovino in ubil štiri ljudi. Vsi trije napadalci so umrli pod streli policije.

AliRiza Polat je tako obtožen sostorilstva v terorističnih zločinih, grozi pa mu dosmrtna zaporna kazen.