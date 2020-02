'Plavajoči zapor': 60 novih primerov okužbe na križarki v Tokiu

V nedeljo so kitajske oblasti potrdile 3062 novih primerov okužbe v zadnjih 24 urah, medtem ko je bilo dan pred tem 3399 novih primerov. Po vsej Kitajski so doslej okužbo z virusom potrdili pri 40.171 ljudeh, medtem ko jih je skupno več kot 187.000 na opazovanju, poroča britanski BBC.Glede na uradne podatke so doslej ozdravili in iz bolnišnic odpustili 3281 okuženih.

Na ladji za križarjenje Diamond Princess, ki je zaradi karantene z okoli 3.700 potniki vred zasidrana blizu japonskega Tokia, so potrdili še 60 dodatnih primerov okužbe s koronavirusom. Po zadnjih podatkih je tako na ladji okuženih 130 ljudi, poročaGuardian.Kot poroča CNN, so potniki v karanteni prestrašeni, saj ne vedo, kako dolgo bo trajala karantena. Ni namreč jasno, ali bodo šteli dneve od prvega potrjenega primera ali od vseh novih. Na ladji ima namreč večina kabine brez balkonov in oken, kar pomeni slabo kakovost zraka in kot pravijo potniki, se zato bojijo širjenja okužbe. Opozarjajo, da so v karanteni v nezdravem in tveganem okolju. Potnikom je omogočen manj kot enourni izhod na zrak, v tem času so strogo nadzorovani. Na ladji so večinoma upokojenci, ki so ena izmed ogroženih skupin pri koronavirusu. Potniki zdaj razkošno križarko imenujejo 'plavajoči zapor'.