Novi napadi in ulični spopadi. V Gazi ubit izraelski talec

Kibuc Beri, v katerem so 25-letnega Sahara Baruča zajeli pripadniki Hamasa 7. oktobra, in forum za družine izraelskih talcev sta dan po objavi videoposnetka potrdila, da so ga v Gazi umorili teroristi Hamasa. Dodali so, da bodo zahtevali izročitev njegovega trupla.

Izraelska vojska je v petek sporočila, da sta bila v neuspešni reševalni akciji talcev v noči na petek ranjena dva vojaka, ubitih pa več ugrabiteljev. Hamas je nato zvečer sporočil, da so preprečili izraelski poskus osvoboditve izraelskega talca. Pri tem je prišlo do silovitega obstreljevanja med stranema, v katerem je bil ubit talec, so dodali in objavili video posnetek, na katerem naj bi bilo truplo talca.

Kibuc Beri z okoli 1100 prebivalci, ki meji na območje Gaze, je bil v napadu Hamasa eden najbolj prizadetih. V napadu so ubili več kot 80 ljudi, tudi brata ubitega Baruča, so danes še sporočili iz kibuca.

Izraelska vojska nadaljuje operacije na območju Gaze

Kopenski in zračni napadi izraelske vojske na območju Gaze so še posebej siloviti na jugu enklave v mestu Han Junis, od koder poročajo o uličnih spopadih med vojsko in pripadniki Hamasa. Tiskovni predstavnik izraelske vojske je sporočil, da so ponoči na območju mesta zadeli teroriste, ki so streljali iz šole agencije ZN in iz mošeje. Na območju šole naj bi po njegovih navedbah potekali tudi spopadi v kraju Šujaja v osrednjem delu Gaze.

Palestinske zdravstvene oblasti so danes sporočile, da je bilo v bombardiranju v Han Junisu ubitih šest ljudi, v Rafi pa pet. V zadnjih 24 urah je bilo po istem viru v izraelskih napadih na območju Gaze ubitih skupno 133 ljudi. V bolnišnico Al Aksa so prepeljali 71 mrtvih in 160 ranjenih, v kliniko Naser pa 62 mrtvih in 100 ranjenih.