Novi napadi na čolna v Pacifiku, štiri osebe umrle

Administracija Donalda Trumpa nadaljuje kampanjo proti domnevnim tihotapcem v Latinski Ameriki. Tokrat naj bi zopet opazili dva majhna čolna in jih uničili, še preden bi dosegla obale ZDA, poroča Guardian.

Čolna naj bi poleg mamil prevažala pet ljudi, štirje so umrli, ena oseba pa naj bi preživela in jo še iščejo. Ameriška obalna straža je aktivirala sistem za iskanje in reševanje preživele osebe, zaenkrat pa je še niso našli.