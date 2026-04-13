Novi napadi na čolna v Pacifiku, štiri osebe umrle

Administracija Donalda Trumpa nadaljuje kampanjo proti domnevnim tihotapcem v Latinski Ameriki. Tokrat naj bi zopet opazili dva majhna čolna in jih uničili, še preden bi dosegla obale ZDA, poroča Guardian.
Čolna naj bi poleg mamil prevažala pet ljudi, štirje so umrli, ena oseba pa naj bi preživela in jo še iščejo. Ameriška obalna straža je aktivirala sistem za iskanje in reševanje preživele osebe, zaenkrat pa je še niso našli.
Trump je dejal, da so ZDA v "oboroženem konfliktu" s karteli v Latinski Ameriki in napade utemeljil kot nujno stopnjevanje za zajezitev pretoka drog v Združene države ter smrtnih predoziranj, ki terjajo ameriška življenja. Njegova administracija pa je predložila malo dokazov za svoje trditve o ubijanju "narkoteroristov".
Kritiki so pod vprašaj postavili tako splošno zakonitost napadov na čolne kot tudi njihovo učinkovitost, deloma zato, ker se fentanil, ki je povezan z mnogimi smrtnimi predoziranji, v ZDA običajno tihotapi po kopnem iz Mehike, kjer se proizvaja iz kemikalij, uvoženih iz Kitajske in Indije.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.