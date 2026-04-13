Tujina

Novi napadi na čolna v Pacifiku, štiri osebe umrle

Washington, 13. 04. 2026 17.40 pred 49 minutami 1 min branja 3

Avtor:
N.V.
Čoln v Pacifiku

Ameriška vojska je v vzhodnem Pacifiku uničila dva čolna, pri tem je umrlo pet ljudi, ena oseba pa je preživela. Čolna naj bi prevažala mamila, a vojska ni predložila nobenih dokazov za te trditve. Od začetka septembra, ko so ZDA začele "vojno proti narkoteroristom", je umrlo že najmanj 168 ljudi.

Administracija Donalda Trumpa nadaljuje kampanjo proti domnevnim tihotapcem v Latinski Ameriki. Tokrat naj bi zopet opazili dva majhna čolna in jih uničili, še preden bi dosegla obale ZDA, poroča Guardian.

Čolna naj bi poleg mamil prevažala pet ljudi, štirje so umrli, ena oseba pa naj bi preživela in jo še iščejo. Ameriška obalna straža je aktivirala sistem za iskanje in reševanje preživele osebe, zaenkrat pa je še niso našli.

Trump je dejal, da so ZDA v "oboroženem konfliktu" s karteli v Latinski Ameriki in napade utemeljil kot nujno stopnjevanje za zajezitev pretoka drog v Združene države ter smrtnih predoziranj, ki terjajo ameriška življenja. Njegova administracija pa je predložila malo dokazov za svoje trditve o ubijanju "narkoteroristov".

Kritiki so pod vprašaj postavili tako splošno zakonitost napadov na čolne kot tudi njihovo učinkovitost, deloma zato, ker se fentanil, ki je povezan z mnogimi smrtnimi predoziranji, v ZDA običajno tihotapi po kopnem iz Mehike, kjer se proizvaja iz kemikalij, uvoženih iz Kitajske in Indije.

Preberi še ZDA izvedle 'smrtonosen kinetični napad' na čoln v Karibih
Ukradel torbico in v njej našel Fabergéjevo jajce

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SpamEx
13. 04. 2026 18.41
Umori in smrtne obsodbe brez sodišča
Odgovori
0 0
Justice4all
13. 04. 2026 18.38
Sedaj lahko tudi ostali pobijejo in razstrelijo vsako sumljivo plovilo....ali to velja samo za USA?
Odgovori
+2
2 0
zdravkob
13. 04. 2026 17.55
Naj jih pospravljajo. Bravo Trump. So že ta pravi, sicer bi se že kdo pritožil, pa ne voknjeni novinarji.
Odgovori
+0
2 2
bibaleze
Portal
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
56-letna žena Jeffa Bezosa si želi osmega otroka
56-letna žena Jeffa Bezosa si želi osmega otroka
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
Luka Dončić po dolgih mesecih znova objel hčerki
Luka Dončić po dolgih mesecih znova objel hčerki
zadovoljna
Portal
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Kraljeva družina žaluje, umrl je oče kraljice Mary
Kraljeva družina žaluje, umrl je oče kraljice Mary
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
V mini topu pokazala izklesano postavo
V mini topu pokazala izklesano postavo
vizita
Portal
Kako so povezani črevesje, zdravje in možgani in zakaj vsi govorijo o mikrobiomu
Kako prepoznati, da vam primanjkuje vlaknin – in kako jih hitro povečati
Kako prepoznati, da vam primanjkuje vlaknin – in kako jih hitro povečati
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
cekin
Portal
Zakaj vsi govorijo o teh slovenskih izdelkih?
Regres 2026 ni enak za vse
Regres 2026 ni enak za vse
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
moskisvet
Portal
Skrivnost otoka Flannan: Trije moški izginili brez sledu
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
dominvrt
Portal
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno presenečenje
Najboljša zelenjava za dvignjene gredice: kako doseči bujen pridelek
Najboljša zelenjava za dvignjene gredice: kako doseči bujen pridelek
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Nepričakovan prihod dveh hčerk spremenil potek prenove
Nepričakovan prihod dveh hčerk spremenil potek prenove
okusno
Portal
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
To je zmagovalna jed pri Melani Mekicar
To je zmagovalna jed pri Melani Mekicar
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
voyo
Portal
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kmetija
Kmetija
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
