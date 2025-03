Novi napadi na Gazo: 13 mrtvih, Netanjahu: 'To je šele začetek'

Dva civilista sta bila ubita, pet drugih pa je bilo ranjenih, ko je izraelsko brezpilotno letalo zadelo šotor blizu humanitarne cone al-Mawasi, poroča palestinska tiskovna agencija Wafa, ki se sklicuje na zdravnike Rdečega polmeseca. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je pred tem dejal, da se bodo spopadi nadaljevali "s polno silo", in dodal: "To je šele začetek." Bombardiranje sicer ni takšnega obsega, kot je bilo v torek, ko je ministrstvo za zdravje, ki ga vodi Hamas, navedlo, da je bilo ubitih več kot 400 ljudi.

Torkovi napadi so bili najhujši od začetka veljavnosti krhkega premirja in dogovora o izmenjavi talcev 19. januarja, do njih pa je prišlo, ko se Izraelu in Hamasu ni uspelo dogovoriti, kako nadaljevati z izvajanjem premirja. Pogajanja o drugi fazi naj bi se začela že pred šestimi tedni, a se to ni zgodilo. V skladu s predlagano drugo fazo bi Izrael umaknil vojake iz Gaze, vendar sta Izrael in ZDA namesto tega zahtevala podaljšanje prve faze, pri čemer bi bilo izpuščenih več talcev v zameno za več palestinskih zapornikov, poroča BBC.